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宋仲基《黑道律師》公事包盤點　萬元Hartmann手工包拎起來好貴氣

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記者李薇／台北報導

宋仲基演出新劇《黑道律師文森佐》，在劇中不但展演出精實的六塊肌，第一集還直接燒到整片葡萄園，超精彩的大畫面讓人忍不住繼續追下去，不只是精湛的大演出，連細節都搭配得超級好，盤點宋仲基在劇中拿的公事包款，可以說是一個比一個貴，來頭也一個比一個厲害。

▲宋仲基,公事包,samsonite,Hartmann,新秀麗,包包,黑道律師文森佐。（圖／Netflix）

▲宋仲基在機場拿的是samsonite的公事包。（圖／Netflix）

首先在第一集的機場裡面，宋仲基當時帶著的公事包，出自Samsonite FOST系列的黑色公事包，簡約卻又不簡單，使用鱷魚皮皮革展現出精緻的外觀，簡單的切口線，柔軟的閃亮皮革，緞面拋光和高品質電鍍金屬裝飾，帶來更加豪華的全皮商務氛圍。

▲宋仲基,公事包,samsonite,Hartmann,新秀麗,包包,黑道律師文森佐。（圖／Netflix）

▲宋仲基拿Hartmann的手工包包。（圖／Netflix）

在第二集裡面，則換上了新秀麗集團旗下頂級精品品牌Hartmann的單品，咖啡色硬質的公事包看起來簡約卻又精緻，在美國Hartmann有著超過140年深厚製作精品包袋和行李箱背景的實力派品牌，因此在製作箱包上面特別採取手工製作，相當厲害，售價也要價約17000台幣左右。

這次才播出兩集就受到矚目的電視劇，相信接下來一定也有更加厲害的單品，敬請鎖定《ET FASHION》接下來的報導。

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關鍵字：

宋仲基, 公事包, samsonite, Hartmann, 新秀麗, 包包, 黑道律師文森佐

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