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襯衫領口先處理可能更糟　正確洗衣5個常識該知道

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▲洗衣服。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲洗衣服有時要有一些概念，避免徒勞無功。（圖／翻攝PAKUTASO）

編輯／借借

知道如何正確清洗衣物絕對是一種技能，面對越來越暖的天氣，清洗衣物相對比冬天更重要，常常送洗不但花時間又傷錢包。常有汗漬堆積的袖口、衣領，先用肥皂塗上後長時間浸泡，再丟入洗衣機，其實這種做法會讓衣服更不乾淨，有些洗衣小常識你該知道。

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▲夏天衣服容易髒，要增加清洗次數。（圖／翻攝自pixabay）

使用同種洗劑清洗
肥皂是鹼性，而坊間大部分洗衣粉是弱酸性，兩者一起在同一盆水酸鹼中和，兩種洗劑的去污能力就被削減，造成的結果就是洗不乾淨，建議使用同一種洗劑，先針對袖口衣領搓揉，再丟進洗衣機。

用越多洗衣精不會更乾淨
水是有容量限度的，一旦達到飽和度，多出來的洗衣精浪費事小，有時還會殘留在衣服上刺激皮膚，通常比例是1公升水放1ML洗衣機，若家中洗衣機是10公升水量，就放10ML洗衣精，各家品牌比例會有不同，建議要多看罐上標示。

▲▼洗衣機,清洗,衣物,烘衣,家事,家務。（圖／取自Pixabay）

▲洗劑越多不代表好，有時還可能會殘留在衣服上。（圖／翻攝自pixabay）

浸泡越久衣服越慘
很多人覺得浸泡越久，髒污越會溶出，但同一盆水就算溶出，污漬還是在，浸泡時間太長可能反被吸回，或是吸附臭味，且會讓纖維老化褪色，建議若不是重髒污，浸泡時間抓15至30分鐘即可。

衣物分批清洗
上班族在平日沒空洗衣，通常都會統一蒐集在一處等到週末有空再處理，冬天較不會有問題，但夏天不太建議這麼做，因為髒污跟汗水容易滋生細菌，甚至還會發霉，累積了大量再一起清洗，反而全部衣服都一起污染，建議少量少量洗。

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▲清洗完成後就快拿出來曬，不然滋生細菌等同沒洗。（圖／翻攝自pixabay）

洗完快晾曬
有些人洗衣機清洗完之後，將濕衣服放在機中大半天，潮濕加上悶熱，很快就滋生細菌，且會飄出可怕的氣味，在洗衣機清洗完衣物內半小時，就要取出晾曬，超過一小時就要重洗，不然出現不好的氣味，即便曬了也清洗不掉。

關鍵字：

洗衣常識, 洗衣

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