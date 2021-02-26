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程予希拎粉嫩小Ｑ包曝私下一點也不少女！FURLA手袋不用兩萬小資能入手

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記者王則絲／台北報導

義大利包袋品牌FURLA於今（26日）舉辦春夏新品鑑賞，邀請演員程予希、林暉閔、邵奕玫、石知田來到現場示範，程予希今天特別選穿了甜美風白色吊帶裙現身，搭配FURLA新款粉色馬鞍包，展現清新女神的氣場。FURLA的包款以精品價位來說不算太高，像現場眾多春夏手袋，幾乎都在兩萬元台幣以下，小資女孩們能無負擔入手。

▲FURLA 2021春夏新品 。（圖／品牌提供）

▲FURLA 2021春夏新品 。（圖／品牌提供）

▲（左至右）林暉閔、邵奕玫、程予希、石知田出席FURLA春夏新品活動。（圖／品牌提供）

程予希曾出演電影《可不可以，你也剛好喜歡我》、電視劇《我的青春沒在怕》⋯⋯多部作品，相當有觀眾緣，今日活動現場也聚集許多粉絲。

發表會上程予希穿著純白色裙裝，襯得皮膚更加白皙，甜美外型下程予希卻坦言：「其實平常穿著很中性。」那就令人好奇，身上的FURLA METROPOLIS粉色小包對她來說會不會太少女了一點？她則說：「這反而能成為我中性穿搭下的亮點，一些特殊場合像是出席活動、參加婚禮、生日會⋯⋯也能背。」另外，程予希也看上另一款FURLA 春夏新手袋，黑色皮革配上鉚釘與編織拼接，「很有個性，又不會過於Man。」

▲FURLA 2021春夏新品 。（圖／品牌提供）

▲程予希今日穿搭包款，（左）FURLA METROPOLIS 兩用側背包、（右）MISS MIMI' MINI CROSSBODY 兩用編織包。

FURLA於本季包款上注入非常鮮豔的色彩，品牌經典的「1927」包型，拱門形狀的金屬旋轉開扣為其特色，在這個春夏就新增了許多亮眼選擇，包括新色、印花和跳色拼接等設計，另外時下最夯的馬鞍包包型「METROPOLIS」系列也很可愛，有粉嫩的玫瑰色，也有低調的深色可選擇。

▲FURLA 2021春夏新品 。（圖／品牌提供）

▲ＦＵＲＬＡ春夏新品。（圖／記者王則絲攝）

▲ＦＵＲＬＡ春夏新品。（圖／記者王則絲攝）

▲FURLA 春夏新包款。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

【更多2021春夏新款】

VALENTINO 也於近日舉辦2021春夏新品發表，去年9月時秀上曝光即引起話題的LEVI’S聯名丹寧褲款，以及其他全新VALENTINO Collezione Milano系列吸睛的印花單品、浪漫刺繡和最新包款，都於近日正式上架，尤其是「大鉚釘」系列的新款手袋，絕不能錯過。

▲Valentino 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲Valentino 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲Valentino 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲眾人期待已久的VALENTINO聯名LEVI'S牛仔褲終於來了。（圖／品牌提供）

說到日常必備的服裝，每個人衣櫃裡都一定會有的牛仔褲，就是最代表性的單品，因此VALENTINO於今年春夏攜手美式丹寧品牌LEVI’S展開合作，重新演繹了LEVI’S經典517小喇叭牛仔褲款，並特別設計了獨一無二的褲標，不分男女皆可輕鬆駕馭。

鉚釘為VALENTINO最亮眼的標誌之一，時逢誕生十年，2021春夏配件想當然也是滿滿的鉚釘構成，將放大的鉚釘鑲嵌於包款與鞋款上，全新的「大鉚釘」手袋不只延續先前包款蓬鬆柔軟的視覺與觸感，這回還多了手提把，讓搭配方式更多元。

▲VALENTINO 2021 春夏。（圖／記者王則絲攝）

▲VALENTINO 2021春夏新款「大鉚釘」手袋。（圖／記者王則絲攝）

 TOD’S 創意總監 Walter Chiapponi 的義式優雅風格相信大家都不陌生，季圍繞「The Song」試圖打造結合室內與戶外不羈的自由風韻。時尚迷最喜愛的包款部分，Shirt Bag 絕對是重點單品，以頂級荔枝紋牛皮塑造 hobo 形狀，皮革像布料般輕柔，隱藏的皮革接縫，幾乎不見金屬配件的裝飾，上身如同T-shirt 般輕盈、柔軟及合身。

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲（依序）淺棕黃迷你圓筒斜背包； T Timeless 棉麻拼接肩背包 。（圖／品牌提供）

代表品牌永恆經典的Timeless 系列，則變奏迎來了全新腰包，尺寸縮小之餘，保留了中央的T字Logo，通過鮮艷藍色、焦糖色與皮革的撞色效果呈現，再加上可拆式揹帶豐富日常使用。另也有郵差包及托特包造型同樣簡潔優雅，郵差包以俐落包身搭配翻蓋設計，可手提亦可斜揹；托特包則擁有寬敞容量及輕便設計，是上班族必備款式。

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲ 模特兒唐縈霜演繹T Timeless 水藍撞色腰包 NT$39,900；Kate 淺棕色平底涼鞋 NT$21,200。（圖／品牌提供）

►「搶錢情侶」泫雅、Dawn合體COACH甜蜜尬舞　僅穿內衣貼緊緊拍廣告好害羞

►女星愛牌LORO PIANA春夏色調太夢幻　穿上絕美雕花、羊毛衫彷彿來到地中海

關鍵字：

FURLA, 程予希, 春夏, 包款, 手袋

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