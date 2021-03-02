華莎「極端拎包術」好時髦　不是全身一個顏色、就是撞色搭配

記者李薇／綜合報導 圖／_mariahwasa IG

《MAMAMOO》「忙內」華莎歌唱、跳舞都很厲害，性感的嗓音加上直率的個性，擁有大批粉絲追隨，在日前她也開設了自己的IG平台，分享日常穿搭，可以發現她的搭包術實在很極端，不是超亮眼包包搭配多彩的穿搭，就是單一色調全身搭配，但看起來完全無違和，還相當時髦好看。

LOUIS VUITTON COUSSIN系列手袋

現在時下最新的枕頭包，華莎也有一咖，只見她身穿白色針織衫、白色牛仔褲，搭配白色高跟鞋，展現出優雅的白色造型，連拎的LOUIS VUITTON COUSSIN手袋也是白色款，看起來整個人都非常清新時尚。

Valentino ROMAN STUD系列手袋

Valentino推出大鉚釘系列之後，深受許多藝人的喜愛，華莎日前上傳的生活照裡面，只見她身穿一套桃粉色的襯衫式洋裝，搭配黑色的鉚釘包包，展現出強烈的對比，但卻一點都無違和感看起來非常繽紛可愛。

Prada Cleo拋光皮革掛肩袋

最近跟日前上傳的照片中，只見華莎拿著Prada最新的Cleo拋光皮革掛肩袋，一張照片是採取全黑的穿搭風格，包包看起來像是拿槍一樣的姿勢，看起來非常帥氣；另一張則是黑色的裙子搭配上銀色的包款，看起來撞色得很有質感。

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