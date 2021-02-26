星巴克、無印良品熱銷零食大公開　39元起輕鬆小確幸

▲星巴克與無印良品均公布旗下熱銷零食。（圖／星巴克、無印良品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

放完春節年假之後，又迎來228連假，不管是在家休息或是出外踏青旅遊，吃好吃滿就讓人有幸福感，星巴克今（2／26）公布旗下年假熱銷的零食、小食商品前3名，讓民眾在購買咖啡的時候，也不妨順手拿來嚐鮮吃甜甜。

義式牛肝菌菇洋芋片，售價120元

以布列塔尼馬鈴薯切片，裹上珍貴牛肝菌菇研磨而成的Porcini牛肝菌菇粉及蒜粉，濃濃的牛肝菌菇香氣滿溢味蕾，為自去年底上市後大包裝超涮嘴的滋味頗獲顧客好評。

芝麻杏仁肉紙捲，售價180元

以黑胡椒蜜汁為主要口味，兼具多層次酥脆的特色，年前上市後迅速以酥脆的口感受到顧客喜愛。

蜂蜜蛋捲，售價80元

精選雞蛋融合奶油，加上蜂蜜清香的香氣，讓蜂蜜蛋捲成為許多民眾的外出選擇。食用奶蛋素的消費者也可品嚐。

而在過年前，日系居家品牌無印良品，也公布店內10大熱銷點心，讓喜歡在下午或晚上吃吃小食的消費者，能擁有短暫小確幸。

第十名 巧克力玉米果，售價69元

酥脆的米果包裹巧克力外層，是大人小孩都喜歡的口味。

第九名 無選別白巧克力草莓，售價110元

將整粒草莓經冷凍乾燥後，外層包裹白巧克力。為珍惜食材，即使形狀大小不一或果肉外露，也不將之剔除，反而更有一種自然感。

第八名 棉花糖，售價39元

有2種吃法，可直接品嚐，也可作為材料裝飾於甜點上，或是其他菜餚上，像天氣冷若想喝杯熱巧克力，也可撒在飲品上，用法多樣，增添樂趣與滋味。

第七名 無選別巧克力麥片，售價89元

爆麥花包裹巧克力外層，滋味清爽，而且別有口感。

第六名 花生巧克力，售價110元

煎焙過的花生裹上入口即化的巧克力，不但有濃濃的花生香氣，還有濃郁的巧克力滋味，是無印良品在巧克力品項中的熱賣冠軍。

第五名 葡萄味軟糖，售價39元

在添加葡萄果汁的軟糖上包裹砂糖，葡萄酸甜的滋味，搭配軟糖嚼勁適中的口感為其特色，而且是台灣在地生產的商品。

第四名 草莓棉花糖，售價49元

將草莓果醬加入棉花糖中，咬一口便能嚐到酸甜清爽的內餡滋味，許多網友都表示「真的會一口接一口，不小心就吃完一整包」。

第三名 喉糖，售價49元至69元

有黑糖、晚白柚、柚子、金桔不同口味，滋味清爽，且入口還聞得到果香或黑糖香，讓人感到小確幸，小包裝的設計，也很適合隨身攜帶不時就來一顆。

第二名 懷舊棉花糖，售價49元

使用棕色粗糖製作，強調無添加任何香料，充分展現焦糖香味，還曾被不少消費者誤認為是「洗碗海綿」。

第一名 即食迷你拉麵，售價49元

提供泰式酸辣、韓式泡菜、雞汁與麻辣風味，麵條已事先調味，可直接沖泡熱水或烹煮後加入其他食材，亦可作為零嘴直接食用。