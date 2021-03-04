歐陽娜娜穿大西裝撞LV包　迪麗熱巴露腿迎戰！蓬軟三合一設計絕對爆款

記者王蓁蓁 / 台北報導

近期不斷攻佔社群版面的Coussin系列手袋，來自Louis Vuitton（路易威登）2021春夏系列，以蓬鬆療癒的迷人模樣征服各大時尚女神們的心，包括劉亦菲、迪麗熱巴、歐陽娜娜、太妍、華莎、木村光希......等，都搶先以多樣風格演繹，不論是率性肩背，還是近年大勢的腋下包背法，都讓人瞬間被燒得體無完膚，其中歐陽娜娜穿著近期喜愛的寬大西裝外套、迪麗熱巴則是穿單車褲露出一雙美腿，這場撞包，你最愛誰呢？

▲LV 2021春夏 「Coussin系列」手袋，包型簡單、色彩多變。（圖 / 品牌提供）

早在去年10月巴黎時裝周就掀起熱議的LV Coussin系列手袋，運用柔軟的小羊皮達到療癒的「蓬蓬」輪廓，以法文中的「抱枕」取名，低調印壓上經典Monogram老花，遊走在優雅與街頭的金屬鍊帶與尼龍肩背帶，可以隨時拆卸搭配，展現多樣的風格，多層間隔的大容量，彷彿前陣子大勢的三合一包款進階版，率性百搭毫不費力。

▲劉亦菲（上圖起）以及華莎相繼以白色Coussin包穿出不同風格穿搭。（圖 / 翻攝IG@yifei_cc、＠_mariahwasa）

中國女星劉亦菲以及韓女星華莎相繼背上了白色的Coussin包，劉亦菲以金屬鍊帶搭配包款，輕鬆點綴走春時的鮮豔洋裝，混搭甜美與街頭 ; 華莎則是一身on tone全白穿搭，拆掉太過個性的金屬鍊帶，運用尼龍肩背帶展現溫柔的韓國小姐姐風格。

▲太妍（上圖起）與歐陽娜娜有默契地拎著綠幕配色Coussin包。（圖 / 翻攝IG@taeyeon_ss、＠nanaouyang）

想要很鮮豔的活潑配色也有，像太妍與相差11歲的歐陽娜娜有默契地背上綠幕配色，帶點超現實感的綠色Coussin包，可以學歐陽娜娜搭配金屬鍊帶，背出近年流行的「夾在腋下」感覺，或是太妍以率性褲裝，背出隨興的日常擺拍。

▲迪麗熱巴背上好搭配的黑色LV Coussin包。（圖 / 翻攝微博）

▲木村光希簡單穿搭牛仔褲加帽T，搭配討喜的亮紅Coussin包。（圖 / 翻攝IG@koki)

另外，經典不敗的黑色款式當然是萬年首選，迪麗熱巴同時保留金屬鍊帶與尼龍肩背帶，在Coussin包款的黑金配色中展現低調奢華感 ; 「最強星二代」木村光希同樣也被這系列包款攻陷，肩上討喜的亮紅Coussin包，襯托出她花樣青春的活力感，簡單的牛仔褲加帽T就能輕鬆有型。

【同場加映】

▲LOEWE創意總監Jonathan Anderson搶先曝光集結了品牌5種迷你經典包款的夢幻禮盒。（圖 / 翻攝IG@jonathan.anderson)

超會製造話題的LOEWE創意總監Jonathan Anderson，一口氣將明星包款們，Hammock Bag吊床包、Gate Bag馬鞍包、Flamenco Bag、Balloon Bag氣球包以及Puzzle Bag拼圖包，縮小組成Q度爆棚的超迷你「小廢包」夢幻禮盒，顏色繽紛甜美，裝在優雅的木箱中，可以看見木製禮盒上方，印有顯眼的LOEWE標誌，綁上禮物緞帶的模樣更是質感滿分。

▲COACH推出全新手袋「Pillow Tabby」系列。（圖／品牌提供）

COACH近期推出了一款最新手袋「Pillow Tabby」，可謂名符其實的「枕頭包」！由珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）扛著巨大的Pillow Tabby手袋廣告打頭陣，成功吸住大家眼球，接著時尚icon女星們便陸續拎上手，包括曾之喬、陳庭妮、木村光希、水原希子⋯⋯演繹超多種顏色款式，其中泫雅和邵雨薇獨鍾的橘色枕頭包，充滿活潑朝氣，最適合用來迎接春天。

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