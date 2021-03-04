fb ig video ETtoday search mobile

歐陽娜娜穿大西裝撞LV包　迪麗熱巴露腿迎戰！蓬軟三合一設計絕對爆款

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

近期不斷攻佔社群版面的Coussin系列手袋，來自Louis Vuitton（路易威登）2021春夏系列，以蓬鬆療癒的迷人模樣征服各大時尚女神們的心，包括劉亦菲、迪麗熱巴、歐陽娜娜、太妍、華莎、木村光希......等，都搶先以多樣風格演繹，不論是率性肩背，還是近年大勢的腋下包背法，都讓人瞬間被燒得體無完膚，其中歐陽娜娜穿著近期喜愛的寬大西裝外套、迪麗熱巴則是穿單車褲露出一雙美腿，這場撞包，你最愛誰呢？

▲LV Coussin系列手袋 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲LV 2021春夏 「Coussin系列」手袋，包型簡單、色彩多變。（圖 / 品牌提供）

早在去年10月巴黎時裝周就掀起熱議的LV Coussin系列手袋，運用柔軟的小羊皮達到療癒的「蓬蓬」輪廓，以法文中的「抱枕」取名，低調印壓上經典Monogram老花，遊走在優雅與街頭的金屬鍊帶與尼龍肩背帶，可以隨時拆卸搭配，展現多樣的風格，多層間隔的大容量，彷彿前陣子大勢的三合一包款進階版，率性百搭毫不費力。

▲LV Coussin系列手袋 。（圖／翻攝IG）

▲LV Coussin系列手袋 。（圖／翻攝IG）

▲劉亦菲（上圖起）以及華莎相繼以白色Coussin包穿出不同風格穿搭。（圖 / 翻攝IG@yifei_cc、＠_mariahwasa）

中國女星劉亦菲以及韓女星華莎相繼背上了白色的Coussin包，劉亦菲以金屬鍊帶搭配包款，輕鬆點綴走春時的鮮豔洋裝，混搭甜美與街頭 ; 華莎則是一身on tone全白穿搭，拆掉太過個性的金屬鍊帶，運用尼龍肩背帶展現溫柔的韓國小姐姐風格。

▲LV Coussin系列手袋 。（圖／翻攝IG）

▲LV Coussin系列手袋 。（圖／翻攝IG）

▲LV撞包。（圖／翻攝歐陽娜娜IG、迪麗熱巴微博）

▲太妍（上圖起）與歐陽娜娜有默契地拎著綠幕配色Coussin包。（圖 / 翻攝IG@taeyeon_ss、＠nanaouyang）

想要很鮮豔的活潑配色也有，像太妍與相差11歲的歐陽娜娜有默契地背上綠幕配色，帶點超現實感的綠色Coussin包，可以學歐陽娜娜搭配金屬鍊帶，背出近年流行的「夾在腋下」感覺，或是太妍以率性褲裝，背出隨興的日常擺拍。

▲LV Coussin系列手袋 。（圖／翻攝IG）

▲迪麗熱巴背上好搭配的黑色LV Coussin包。（圖 / 翻攝微博）

▲LV Coussin系列手袋 。（圖／翻攝IG）

▲木村光希簡單穿搭牛仔褲加帽T，搭配討喜的亮紅Coussin包。（圖 / 翻攝IG@koki)

另外，經典不敗的黑色款式當然是萬年首選，迪麗熱巴同時保留金屬鍊帶與尼龍肩背帶，在Coussin包款的黑金配色中展現低調奢華感 ; 「最強星二代」木村光希同樣也被這系列包款攻陷，肩上討喜的亮紅Coussin包，襯托出她花樣青春的活力感，簡單的牛仔褲加帽T就能輕鬆有型。

【同場加映】

▲LV Coussin系列手袋 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲LV Coussin系列手袋 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲LOEWE創意總監Jonathan Anderson搶先曝光集結了品牌5種迷你經典包款的夢幻禮盒。（圖 / 翻攝IG@jonathan.anderson)

超會製造話題的LOEWE創意總監Jonathan Anderson，一口氣將明星包款們，Hammock Bag吊床包、Gate Bag馬鞍包、Flamenco Bag、Balloon Bag氣球包以及Puzzle Bag拼圖包，縮小組成Q度爆棚的超迷你「小廢包」夢幻禮盒，顏色繽紛甜美，裝在優雅的木箱中，可以看見木製禮盒上方，印有顯眼的LOEWE標誌，綁上禮物緞帶的模樣更是質感滿分。

▲LV Coussin系列手袋 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲COACH推出全新手袋「Pillow Tabby」系列。（圖／品牌提供）

COACH近期推出了一款最新手袋「Pillow Tabby」，可謂名符其實的「枕頭包」！由珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）扛著巨大的Pillow Tabby手袋廣告打頭陣，成功吸住大家眼球，接著時尚icon女星們便陸續拎上手，包括曾之喬、陳庭妮、木村光希、水原希子⋯⋯演繹超多種顏色款式，其中泫雅和邵雨薇獨鍾的橘色枕頭包，充滿活潑朝氣，最適合用來迎接春天。

►LOEWE「夢幻便當盒」裝進5個迷你小包！全是爆款　推坑度破表

►邵雨薇、泫雅都愛橘色「枕頭包」巨可愛！COACH新手袋讓人超想躺

 

關鍵字：

LOUISVUITTON, 路易威登, LV, 劉亦菲, 迪麗熱巴, 歐陽娜娜, 太妍, 華莎, 木村光希, 撞包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

天生第六感最神準的星座TOP 4　雙魚一句話抓偷吃、冠軍準到可怕

天生第六感最神準的星座TOP 4　雙魚一句話抓偷吃、冠軍準到可怕

長得再正也沒用！女生常犯的「愛情錯誤」，讓對方提早說掰掰

長得再正也沒用！女生常犯的「愛情錯誤」，讓對方提早說掰掰

等下輩子！最難「回訊息」3大星座　牡羊看心情、摩羯放著就忘了

等下輩子！最難「回訊息」3大星座　牡羊看心情、摩羯放著就忘了

2021年IKEA「默默缺貨」的熱賣新品　高CP值被狂下架 「地表最長」小白鞋超誇張！adidas瘋狂聯名　到底誰會穿出門啊？ 小S冒白髮顯老態！若不想染髮，多吃「這些食物」能改善 「168斷食法」人人都適合？營養師提醒：5大人群別隨意嘗試 11款「許願級精品包」此生必收　LV水桶包、Burberry TB包越看越美 2021年台灣無印良品「有感降價」！30款4.4折起　超熱賣化妝水200元有找 趕快睡吧！「長期熬夜」等於慢性自殺，連肥胖都找上門

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面