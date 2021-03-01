乏人問津的飛行錶大復活　IWC復刻內外升級

▲IWC致敬1994年經典飛行員腕錶BLACK FLIEGER特別版，402,000元。（圖／IWC提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

名錶品牌通常挑經典、大賣的歷史錶款做復刻，但IWC（萬國錶）反其道而行，竟重新詮釋曾經乏人問津的1994年錶款Ceramic Fliegerchronograph（型號3705）飛行錶，讓消失將近四分之一世紀的錶款大復活，打造限量1000只的致敬3705 BLACK FLIEGER特別版計時腕錶，讓錶迷又驚又喜。

▲新版採用IWC萬國錶自主研製的Ceratanium®瓷化鈦金屬打造錶殼。

原來IWC於1994年推出首款採用黑色氧化鋯陶瓷錶殼的飛行員腕錶Ceramic Fliegerchronograph，當時並未引起矚目，幾年間僅生產1000只便黯然停產，直到近期網友的分享，以及品牌前任總監Günter Blümlein私人收藏的3705腕錶被拍出53,750美元的高價而重新贏得目光。今年IWC重新復刻此錶款，保持原創設計但內外均升級，改以輕盈如鈦金屬、同時又像陶瓷一樣耐磨的Ceratanium®瓷化鈦金屬打造錶殼，內載自製69380型機芯。

▲Zenith限量250只的PILOT TYPE 20 CHRONOGRAPH SILVER計時腕錶，318,100元。（圖／Zenith提供，以下同）





▲PILOT TYPE 20 SILVER CHRONOGRAPH計時腕錶是Zenith第一款以純銀打造的PILOT計時碼錶。

同樣在飛行錶領域享有盛名的Zenith（真力時），則以復古飛機為靈感，創作品牌第一只純銀打造的PILOT計時碼錶PILOT TYPE 20 SILVER CHRONOGRAPH，銀色面盤裝飾如機身金屬面板的鉚釘細節，並輔以拉絲裝飾，搭配超大阿拉伯數字時標、點綴鉚釘和銀色針式錶扣的棕色小牛皮錶帶，充滿復古氣息。