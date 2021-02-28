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星・變美／《女神降臨》文佳煐細直大長腿美出名！完美身材靠3招不節食

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▲▼《女神降臨》文佳煐細長美腿靠3招。（圖／翻攝IG）

▲▼《女神降臨》文佳煐細長美腿靠3招。（圖／翻攝IG）

▲文佳煐比例超好，擁有一雙細長美腿，被讚胸以下全是腿。

編輯／Amanda　圖／翻攝IG@m_kayoung、@tvndrama.official

風靡全網的韓劇《女神降臨》，雖然已播出大結局，但討論熱潮依舊不退，除了兩位帥氣男主大受歡迎，飾演女主角任朱靜的文佳煐也引發關注，更被發現現實中的她不僅有多項音樂才藝、精通3國語言，還擁有高學歷，加上高顏值被網友大讚根本白富美本人、真實版女神。

身高有168cm的她，就連身材也是女神級，纖瘦又凹凸有致，尤其那一雙細長美腿，比例好到讓人羨慕，而且她曾透露自己不喜歡節食，全靠3招小秘訣，不忌口也能維持完美好身材。

1.討厭節食

現在擁有許多女生理想身材的文佳煐曾透露，自己初中時嘗試過一天只吃一餐，結果心情大受影響，從此之後就很不喜歡靠節食來減肥，而是寧願靠著運動來維持身材。

2.熱愛爬山＋提拉皮斯

別看文佳煐看起來纖瘦柔弱，其實她可是個高爾夫、攀岩、潛水、騎馬等各種運動都會的運動健將，更是從小學習芭蕾舞，很早就有運動習慣了。她平時還很熱愛爬山，認為爬山走進大自然不僅放鬆心情，同時還能運動，最近更愛上近年來很熱門的皮拉提斯，也會上健身房做訓練，鍛鍊肌肉、雕塑曲線，讓身形更緊實好看。

3.每週泡澡4～5次

除了利用運動維持身材外，她也曾透露自己很喜歡泡澡，一週通常會泡個4、5次，泡澡不僅能幫助放鬆身心、舒緩壓力，還能促進身體的循環代謝，對於瘦身和肌膚保養都有幫助。

此外，她也很重視喝水，每天都會記得多喝水，喝夠水不僅對身體好，能促進循環代謝、排毒，對於維持身材和養出好肌膚也都很重要。

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星變美, 文佳煐, 女神降臨, 任朱靜, 女星, 保養, 護膚, 瘦身, 減肥, 維持身材, 長腿, 美腿, 秘訣

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