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UNIQLO「+J」春夏要來了！先搶空山基聯名止渴　GU最潮設計師合作也好燒

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記者王則絲／綜合報導

繼去年秋冬造成轟動的「+J」系列，近日UNIQLO也預告，下一波全新春夏聯名「+J」系列即將登場，詳細服裝訊息將會於3月中左右陸續釋出，屆時請大家一定要鎖定《ET FASHION》。在那之前，UNIQLO與日本機械美學大師空山基合作的《侏羅紀世界》聯名UT系列，將於3月5日上架，超難得的跨界合作也是絕對要搶的！

▲UNIQLO X 空山基聯名。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO宣布全新「+J」系列即將登場。（圖／品牌提供，以下同）

UNIQLO與Jil Sander合作的「+J」系列於去年秋冬回歸，引起驚人的搶購風潮，上回手腳慢一點沒搶到民眾肯定心裡悶的慌，近日UNIQLO公開預告，今年春夏也將會帶來全新的+J系列，雖然目前還沒有更多消息，但可以確定的是，這次一定要搶到才行！

▲UNIQLO X 空山基聯名。（圖／品牌提供）

▲《侏羅紀世界》X 空山基的聯名UT系列，3月5日上架。

新的+J發售前，可以先來搶《侏羅紀世界》X 空山基的聯名UT系列暖暖身，只要是恐龍迷，就不可能錯過任何《侏羅紀世界》系列的電影，而潮流界大咖日本機械美學大師空山基，他曾說過自己童年的偶像就是恐龍，過往也有不少經典的恐龍作品，因此這次UNIQLO便邀請到空山基跨界合作，以他前衛的招牌金屬風格，重新詮釋曾稱霸世界的物種，本次《侏羅紀世界》X 空山基 UT系列共推出男裝Ｔ恤與童裝，運用空山基強烈風格的恐龍作品呈現，帥氣指數破表，是非常值得收藏的重磅聯名，全系列將於3月5日上架。

▲UNIQLO X 空山基聯名。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X 空山基聯名。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X 空山基聯名。（圖／品牌提供）

▲《侏羅紀世界》X 空山基的聯名UT系列，3月5日上架。

而近期GU也迎來了非常不得了的聯名，3月5日同一天，GU攜手日本知名設計師三原康裕（Yasuhiro Mihara）創立品牌「MIHARAYASUHIRO」推出的聯名系列也將轟動上架，「MIHARAYASUHIRO」以鞋底融化效果的硫化鞋款紅遍潮流圈。此次GU與MIHARAYASUHIRO聯名系列以「Good Inspiration」為概念，蘊含設計師希望能透過創意為這個世界帶來正向力量的美意。

▲GU與MIHARAYASUHIRO聯名系列。（圖／品牌提供）

▲「GU Ｘ MIHARAYASUHIRO」系列也將於3月5日上架。

「GU Ｘ MIHARAYASUHIRO」系列共推出29款男裝及配件，將MIHARAYASUHIRO經典再製及不對稱設計融入GU熱門單品中，包含主廚褲、主廚外套、極具機能性的登山連帽外套及MIHARAYASUHIRO最具代表性的運動鞋，此外，雙方品牌也注入環保理念，其中開領襯衫、寬版窄管褲、保齡球衫⋯⋯皆是使用環境友善的再生、環保纖維所製成。

▲GU與MIHARAYASUHIRO聯名系列。（圖／品牌提供）

▲GU與MIHARAYASUHIRO聯名系列。（圖／品牌提供）

▲GU與MIHARAYASUHIRO聯名系列。（圖／品牌提供）

▲「GU Ｘ MIHARAYASUHIRO」系列也將於3月5日上架。

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關鍵字：

UNIQLO, +J, 空山基, 聯名, GU, 三原康裕, MIHARAYASUHIRO

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