Q萌鐵罐舒芙蕾讓《角落生物》粉絲瘋狂！吃完別急著丟還能這樣用

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軟萌形象的角落生物老少通殺，無論是小孩還是大人都沒有辦法抗拒這慵懶又可愛的模樣，這次小夥伴們跑到甜點界來調皮搗蛋，無論是鬆軟美味的舒芙蕾還是可口蛋塔通通都換上了角落生物的萌Q包裝，以下四款角落生物造型的點心療癒你整個下午茶時光。

＃角落生物舒芙蕾鐵罐蛋糕

軟綿綿的舒芙蕾口感介於蛋糕與鬆餅之間，一口咬下蓬鬆甜蜜的滋味幾乎是無人不愛，這次品牌拿破崙先生便與角落小夥伴們攜手推出鐵罐造型的舒芙蕾蛋糕，此系列共有草莓以及棉花糖兩款超療癒的限定口味，前者以零添加人工香料的自煮草莓醬製作而成，而後者則是以甜而不膩的石頭棉花糖堆疊而成，無論哪一種口味搭配外層鬆軟的舒芙蕾蛋糕體都讓人嚐一口就停不下來。

▲品牌拿破崙先生推出以角落生物為主題的超可愛舒芙蕾蛋糕。（圖／翻攝自臉書＠拿破崙先生，下同）

不僅舒芙蕾好吃，外部的罐頭包裝同樣是顏值高到沒話說，粉色與米色的柔嫩包裝完全展現了角落小夥伴們的軟萌形象，若裡面蛋糕吃完後也別急著把罐頭丟掉，簡單清洗之後還可以作為小盆栽拿來擺設，可吃又可用的高CP值選擇非它莫屬。

▲蛋糕吃完後稍微將罐頭清洗，就能當作家中的擺設小物，CP值超高。

＃烤皮糯米糰＆牛奶蛋塔

日本玩具公司萬代時常推出以角落生物為主題的食物燒得粉絲們要手刀搶購，這次萬代再度推出兩款甜滋滋的可愛造型食物讓人看了根本捨不得吃。第一款是繼上次推出的烤皮牛奶餡糯米糰後今年又推出小貓造型款，呆萌的模樣絕對讓你想多買幾個來收藏，另外官方也同步打造一款以小貓最愛的魚食物為造型的隱藏版，想要買到就必須多跑幾家超商。

▲牛奶餡烤皮糯米糰已於日本全國Family Mart上市，台灣的粉絲們暫時只能以欣賞代替品嚐了。（圖／翻攝自sgs109.com，下同）

另一系列則是春季期間限定的草莓風味牛奶蛋塔，全系列共有六款將白熊、小貓、企鵝等小夥伴通通換上了草莓主題的造型，穿著草莓圖樣小圍裙的角落生物簡直是可愛到不行，每一款看了都讓人少女心大爆發；酥脆的蛋塔外皮搭配酸甜內餡以及滑順慕斯，這款草莓牛奶塔無論口感還是風味都極佳，每一口都散發出濃濃的香甜。

▲因應草莓季此系列牛奶蛋塔皆散發出濃濃的草莓香，六款可愛的造型設計等你來搜集。

＃造型餅乾模具

若喜歡嘗試DIY的話，日本品牌KAI CORPORATION推出了一系列的餅乾、糖果模具，通通都換上了角落生物的造型簡直是衝著粉絲們的荷包而來，不僅有中空的餅乾模具另外還貼心附上了造型的打孔小印章，讓大家可以在餅乾上發揮創意，享受美味之餘還能體驗自己做的樂趣。

▲角落生物造型餅乾模具讓大家體驗DIY樂趣。（圖／翻攝自kai-group.com，下同）

此系列也很為大家著想的推出現成的餅乾組，若實在沒有時間親自烘焙的話也可以選擇這個小包裝餅乾，從可愛的外包裝到內部的造型餅乾全部都是由角落小夥伴們組成，高顏值的設計無論送禮還是自用都很合適。

▲另外也有提供現成的餅乾組供大家選購。

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