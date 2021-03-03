史努比粉絲錯過捶心！拍拍夜燈趕走漆黑　超萌鴨舌帽竟是茶壺蓋

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魅力無法擋的史努比深受各個年齡層喜愛，不僅小朋友喜歡連大人也絕對無法抗拒，呆萌的頑皮模樣每次推出周邊商品就立馬被掃空，下面就整理三款史努比粉絲必收的聯名商品，輕鬆幫你打理日常生活中的大小事。

＃史努比觸控夜燈

怕黑是不少人的通病，不管長多大都會有人害怕漆黑帶來的未知感，韓國雜貨網10X10打造這款史努比觸控夜燈幫你趕走黑夜裡的恐懼，揮別傳統中規中矩燈的形象，把夜燈做成了一整隻可愛的史努比，簡約的黑白配色加上經典紅色頸圈，這隻微笑的史努比絕對深得你心。

▲史努比夜燈呈現出史努比的經典形象，黑白簡約配色搭配紅色頸圈實在是非常可愛。（圖／翻攝自10X10.co.kr，下同）

不僅外觀設計相當奪目，還將開關設計為三段式的LED燈光觸控調節，只需要輕拍史努比就可以把燈打開，再一次輕拍則可以增加亮度，共有三段不同強度供選擇，可以說是非常貼心的一款高顏值夜燈。

▲夜燈的光線強度設計為三段式，可依個人需求自由調節。

＃史努比陶瓷茶壺

減重的第一步就是戒手搖，不如嘗試自己在家泡茶吧，喝茶既可以解油膩又可以讓人放鬆心情是一個很好的選擇，這時候若有一組漂亮的茶具簡直是錦上添花，這款由日本品牌MARIMO CRAFT推出的陶瓷茶具組包含茶壺以及茶杯，全系列打造成史努比、查理布朗以及糊塗塌客的造型，用色非常簡單以白底搭配他們的五官設計而成，下午茶時光用這組可愛茶具肯定心情會很好。

▲日本品牌打造史努比系列茶具，於樂天購物網上引起網友熱議。（圖／翻攝自rakuten.com.tw，下同）

史努比茶壺最有記憶點的地方就是它的茶壺蓋做成了紅色鴨舌帽造型，亮眼的紅色瞬間從簡單的黑白色調之中脫穎而出非常吸睛，另外還貼心附上了濾網讓大家可以放心的大口啜飲。

▲除了外觀可愛之外，茶壺也貼心附上了濾網幫大家過濾不必要的殘渣。

＃史努比護唇膏

一年四季嘴唇都需要被滋潤呵護，因此隨身攜帶一支護唇膏絕對是必要的，日本化妝品牌DHC跨界聯名推出的史努比護唇膏已於日本熱銷，將搞怪的史努比做成了三款不同包裝設計的護唇膏，不僅滋潤嘴唇更是融化粉絲們的心，全系列以黑、白、紅為主題色搭配圓點、漫畫以及愛心等元素看起來非常精緻。

▲日本化妝品牌跨界合作推出史努比造型護唇膏，全系列共有三款。（圖／品牌提供）

此系列純欖護唇膏具有豐富的橄欖精華油以及蘆薈等精華，天然的成分讓大家使用起來可以安心，且擁有極佳的滲透性只需要輕輕塗抹一下便可以讓潤澤持久也不用擔心使用之後會黏膩不舒服。

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