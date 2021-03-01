《精靈寶可夢》超欠買聯名TOP 3　通通丟進購物車你就是最強訓練家

編輯／ChiNg

陪伴許多人童年的《精靈寶可夢》從漫畫、動畫到手遊每個階段都深受大票粉絲喜愛，近年來也與許多品牌合作相繼推出相關的系列周邊商品，把大家的錢包燒得精光，小編特蒐幾款絕對讓寶可夢迷們沒有抵抗力的聯名商品，帶著大家一起失心瘋購物。

＃《精靈寶可夢》ＸOriginal Stitch

近日訂製服飾品牌ORIGINAL STITCH設計以精靈寶可夢為主題的系列聯名，包含了襯衫、頭巾、口罩等從頭到腳把粉絲們打造成精靈本人。此次為第一彈合作，其中最吸睛的絕對是寶可夢襯衫，印有滿滿的寶可夢圖樣並以285種印花以及素色襯衫組合而成非常別緻，穿著這款襯衫在路上抓寶看起來十分時尚。

▲精靈寶可夢與訂製服飾品牌跨界合作打造各式各樣的襯衫，每一款都充滿了豐富的可愛印花。（圖／翻攝自game.watch.impress.co.jp，下同）

另外口罩系列也是相當奪目，除了常見的幾個角色以外更新增了木守宮、火稚雞、水躍魚這三隻遊戲基本款角色帶著大家一同回味童年，簡單的圖樣搭配繽紛的印花及布料打造出一個個特別造型的口罩，寶可夢迷們趕快戴上它在路上相認吧。

▲口罩系列的設計也是相當用心，出現了許多經典款的基本角色，讓人看了很懷念。

＃《精靈寶可夢》ＸLEVI’S

《精靈寶可夢》為了慶祝邁入25週年便與潮流服飾品牌LEVI’S攜手推出用色極為鮮豔奪目的丹寧服飾，除此之外還將主題設定為90年代的復古風融合了許多舊時代的流行時尚元素，搭配經典的圖樣印花打造出這系列的聯名商品。全系列商品多元，包含丹寧褲、大學TEE以及許多穿搭配件，其中最令人印象深刻的就是這款滿版印花的夾克外套，放眼望去錯綜復雜的用色以及設計讓人看了眼花繚亂，仔細一看才發現上面有著各式各樣的精靈藏好藏滿，買一件外套等於是一口氣蒐集到所以經典角色，CP值會不會太高。

▲LEVI'S推出滿版的印花外套，充滿寶可夢的圖樣幫你一口氣蒐集所有角色。（圖／由品牌提供，下同）

另外配件小物也是相當特別，一看到紅白配色的潮帽便讓人馬上聯想到小智的經典元素，還有以皮卡丘為主題打造成的立體大耳朵毛帽也是非常可愛受歡迎，若想要特別一點還可以選擇胖丁款毛帽，小小的耳朵搭配粉嫩的配色，光看就覺得超級萌。

不僅服飾而已，就連造型小包也換上了寶可夢的造型，共有精靈球、可達鴨以及胖丁三款樣式，其中最讓人懷念的想必是這款精靈球斜背小包，掛一顆精靈球在身上彷彿自己就是寶可夢大師相當有成就感，或是也可以選擇傻萌的可達鴨和胖丁掛飾小包同樣非常可愛。

＃《精靈寶可夢》ＸANESSA

除了服飾之外，最強的防曬品牌ANESSA也與寶可夢攜手推出皮卡丘、傑尼龜、伊布造型的三款防曬乳陪伴大家一起對抗紫外線，不僅夏天要防曬每天出門都必須做好抗紫外線的保護，同時也可以幫你照顧好細緻嬌嫩的肌膚，再也不怕曬傷或是乾燥過敏。

此外它也包含了保濕、防水的成分，在你流汗的時候也不怕防曬失效，快樂運動的同時一樣能安心防曬，如此強大的防護效果以及護膚效果再搭配精美的外觀設計，這一款防曬乳根本是超欠買。

▲防曬品牌ANESSA推出三款寶可夢造型防曬乳，不僅防曬還可保護肌膚。（圖／翻攝自sgs109.com）

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