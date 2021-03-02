迪士尼「貓之日」一口氣搜集完主子的周邊！瑪麗貓刷具顏值爆棚必敗

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相信大家對於迪士尼動畫《貓兒歷險記》都不陌生，最近日本品牌FRANCFRANC推出一系列以主角瑪麗貓為主題的聯名商品，此次商品種類相當多元從美妝、生活用品到文具應有盡有，以粉與白的配色打造粉嫩系列的Q萌單品，光看就讓人少女心大爆發。

▲日本品牌打造瑪麗貓系列周邊商品，萌翻全場。（圖／翻攝自fashion-press.net，下同）

此次數一數二引人注目的絕對是這款刷具組，共包含五隻大小不同的刷具以及超萌的外包裝小袋，還沒化妝就被自己的化妝品美到，如此高顏值的設計靈感來自劇中瑪麗貓與兄弟們熱愛繪畫，一隻隻的刷具就好像他們手中的美術畫筆一樣頑皮又可愛。

有了畫筆當然少不了顏料囉，這款護手霜套裝包含三隻護手霜各自印有瑪麗貓及兄弟們的名字及大頭圖樣簡直是可愛極了，最特別的是外包裝設計為油漆管的形狀，使用起來就好像自己真的是個藝術家跟他們一起在畫畫。

除此之外也推出了瑪麗貓造型的杯子與湯匙，可愛的馬克杯印有大大的瑪麗貓以及萌萌的蝴蝶結，淡粉色的設計完全療癒人心再加上一旁的貓咪肉球小湯匙，這組馬克杯不管質感還是顏值都爆表超欠買；另外也同步推出了兩款造型保溫瓶，分別是粉色與粉紫色款皆佈滿了劇中的各種經典圖樣，無論是貓咪一家還是畫筆或是一些代表文字都讓人回味起電影劇情，同時也帶有一股歐美的塗鴉風非常俏皮。

其實迪士尼將每年的2／22定為「貓之日」也就是以瑪麗貓為主角的日子，今年除了瑪麗貓本人以外更推出了同樣深受粉絲們愛戴的《愛麗絲夢遊仙境》、《仙履奇緣》、《小木偶皮諾丘》中的貓咪們，全系列單品超豐富不管是睡衣、抱枕、收納包還是手機周邊通通都有，讓大家一口氣吸貓吸個夠。

若喜歡搜集漂亮的造型化妝包肯定也不能錯過這系列由義大利知名甜食品牌跨界推出的「BABBIＸ鬼滅之刃聯名化妝包」將日本神作《鬼滅之刃》搬到了化妝桌，大容量的設計讓大家能方便收納各式各樣的配件，不管是化妝品還是衛生用具通通沒問題，除此之外最吸引人的絕對是外觀造型以鬼滅各個角色打造而成，拿著它出門就知道誰是鐵粉。

其實這已經是第二彈，繼上次推出的情人節第一彈之後此次再新增宇髄天元、時透無一郎、甘露寺蜜璃、伊黑小芭内、不死川實彌、悲鳴嶼行冥等其他7位角色的樣式，全系列款式多元等你來搜集。

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