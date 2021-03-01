曖昧中請筆記！和男生聊天5個技巧，善用「43原則」耍神秘

▲兩人曖昧想要有譜，一些眉角必須注意。（圖／翻攝自FB/tvN drama)

編輯 / Lily

人家說女人心海底針，其實曖昧中的男生更是難摸透，許多女生加了對方的LINE，聊天卻總是有一搭沒一搭的，要如何和對方有聊不完的話題，對方有時熱絡、有時消失又是什麼狀況，若你現在正有曖昧的聊天對象，以下幾點請筆記。

#千萬不要秒回

和曖昧男生聊天第一守則就是不要秒回，若你總是秒回，會讓對方覺得你在等他消息，或是覺得你生活無趣，總愛握著手機，習慣性秒回他會把你當成聊天客服，無聊的時候才會找你。許多女生很有禮貌，每次對話都想要結尾，記住不需要當最後回覆的人，若成為常態，你們倆的關係早已經不對等。

#對方問在幹嘛？別回「在想你」

當兩人有點曖昧時，總是會遇到對方問「在幹嘛？」這時別回「在想你」，這樣會顯得你很油嘴滑舌不真心，反正你想回什麼就什麼，對方也看不到你，你可回答看書、聽音樂或是趕報告，他聽起來會覺得你是位自律充實的女生，幫你默默加分。

#聊天頻率適可而止

兩個人稍有好感時，剛認識也沒有太多話題，記得不要硬聊，這種死纏爛打的聊天方式，對方容易回 嗯嗯或是哈哈，對兩人關係完全沒加分。

#維持若即若離感

男生是一個奇妙生物，和他相處要刷存在感，更需要一點點神秘感，網路上先前有個很夯的「43原則」，也就是一周7天，你可以4天和他聊天，3天把他晾著不管，去做自己想做的事情。讓他明白沒有他你的生活依然多彩豐富，這時他反而更會關注你的一舉一動。

#透露自己想做的事情

有的男生特別被動，你可以藉由聊天時後給予對方暗示，無意中可聊聊最近想看什麼電影，或是吃什麼餐廳，讓對方趁勢約你。

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