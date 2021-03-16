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說・流行／IG洗版「水晶鞋」被女孩譽為夢想婚鞋　獨特金字塔鞋跟必須認識

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記者王則絲／專題報導

近兩年來，法國鞋履品牌AMINA MUADDI在IG上快速竄紅，受到眾多時尚圈名人喜愛，包括超模Kendall Jenner、Hailey Bieber、Gigi Hadid都曾穿過，韓女星韓藝瑟近期也大曬品牌爆款水晶鞋，透明材質鞋面配上招牌的份量感水鑽扣飾，美到窒息，也難怪被許多女孩們譽為「夢想中的婚鞋」。

▲AMINA MUADDI 。（圖／翻攝自IG）

▲韓女星韓藝瑟不只一次穿上AMINA MUADDI 鞋款。（圖／翻攝自IG@han_ye_seul_）

「AMINA MUADDI」為鞋履設計師Amina Muaddi於2018年創立的同名品牌，Amina Muaddi年紀僅30初頭（今年約33、34歲），但是資歷相當豐富，曾在時尚雜誌團隊工作，26歲時就與友人共同創立首飾鞋履品牌Oscar Tiye，決定離開品牌後，於2018年創立個人品牌Amina Muaddi至今，除了負責個人品牌，她也為法國品牌Alexandre Vauthier設計，以及加入Rihanna品牌FENTY的鞋履設計。且Amina Muaddi本人更是個美人胚子，強烈的個人風格與才華吸粉無數，在IG上擁有超過76萬追蹤數。

▲AMINA MUADDI 。（圖／翻攝自IG）

▲設計師Amina Muaddi 本身就是一名小有名氣的網紅。（圖／翻攝自IG@aminamuaddi）

AMINA MUADDI品牌以女性高跟鞋設計為主，其招牌的酒杯、金字塔鞋跟設計識別度極高，擁有派對氛圍的閃亮感鞋款，也有素面的優雅款式，共通點是AMINA MUADDI非常喜歡運用小水鑽點綴於繫帶或是大水晶扣飾放置鞋頭，樣式選擇與顏色非常多元，每個女孩都能在這找到命定的高跟鞋。

▲AMINA MUADDI 。（圖／翻攝自IG）

▲AMINA MUADDI 。（圖／翻攝自IG）

▲AMINA MUADDI 設計鞋款非常多元，特殊的鞋跟以及水鑽裝飾為其特色。（圖／翻攝自IG@aminamuaddi、aminamuaddiofficial）

而近期IG上最常洗版的就是AMINA MUADDI推出的這款透明「水晶鞋」，採用PVC材質的鞋面，能隱約看見腳趾，同時達到包鞋與涼鞋的功能，搭配上鞋頭點綴的招牌巨大扣飾，浮誇得剛剛好，能帶出女人味，同時又很優雅，金字塔形狀鞋跟更增添了個性感，絕美的外型被網友們譽為「夢想中的婚鞋」，也有人認為，「這根本是現代版灰姑娘玻璃鞋。」

▲AMINA MUADDI 。（圖／翻攝自IG）

▲AMINA MUADDI 。（圖／翻攝自IG）

▲AMINA MUADDI 。（圖／翻攝自IG）

▲AMINA MUADDI 。（圖／翻攝自IG）

▲IG上洗版PVC材質透明「水晶鞋」，有非常多顏色選擇。（圖／翻攝自IG@aminamuaddi、@threadsstyling）

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關鍵字：

說流行, AMINA MUADDI, 水晶鞋, 金字塔鞋跟, 婚鞋

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