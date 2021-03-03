讓你愛上喝水的小道具！用絕美花朵杯、超Q可樂水壺　絕不再口渴

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生活壓力大，「糖」成了許多人的快樂來源，動不動就需要飲料「療癒身心」，其實喝水才是最健康也最放鬆身心靈的選擇，你之所以不喜歡喝水，是因為沒有選對水杯，擁有一個可愛漂亮的杯子誰還能討厭喝水？下面幾款推薦小物帶你一起邁向健康開心的生活。

＃鬱金香水杯

這款由日本品牌FLOYD推出的鬱金香水杯，能打造出仙女形象，拿在手瞬間自帶仙氣美到不行，尺寸適中方便一手掌握，捧在手心上就像開了一朵美艷的花，簡直太浪漫，鬱金香的花語是高雅、美麗，倒水進去的畫面，就好像在幫它澆花一樣，十分俏皮可愛。

▲以玻璃工藝著稱的日本品牌，結合夢幻元素打造這款鬱金香水杯。（圖／翻攝自pinkoi.com，下同）

此系列掌上水杯共有三種不同款式，包括了甜蜜粉、純淨白以及活潑的鵝黃色，每一款都非常夢幻，擁有這樣一個水杯，讓你抗拒不了喝水這件事。

▲3種顏色不同的鬱金香杯，捧在手上仿佛像是花朵盛開，漂亮到不行。

＃迷你汽水壺

看過海綿寶寶的人一定很想擁有喝汽水帽帽，戴在頭上隨時隨地都能爽快大口的吸，近日小紅書上引起網友熱議的，就是這個迷你汽水壺，同樣以大家常見的可口可樂、芬達、雪碧等汽水為主題製作而成的迷你小水壺，每一款都可愛極了，就算裡面裝的是水，都有喝飲料的錯覺，絕對是最健康的享受。

▲用迷你汽水壺喝水，就好像在喝汽水一樣，健康、快樂兩個願望一次滿足。（圖／翻攝自detail.tmall.com，下同）

水壺上還附有背帶可以背著它出門，斜背在身上就好像是校外教學的小學生讓人超懷念童年時光，同時也瞬間覺得自己年輕十歲，且整體做工十分精緻不馬虎，相當有誠意，喜歡喝飲料的螞蟻們可以準備入手了，它絕對是你戒飲料之路的入門好選擇。





▲汽水瓶造型的水壺，雖然非由原廠官方推出，但仍是非常可愛。

＃貓咪雙層玻璃杯

對貓奴們而言，主子的需求簡直是聖旨，貓老大都下令叫你喝水了，你能違背嗎？由日本品牌GOODGLAS推出的全新系列雙層玻璃杯，將主題設計為瑞典陶藝家Lisa Larson手下的Mimmi以及Mia圖樣，透過玻璃工藝融合貓咪元素，展現出活潑俏皮的形象，全系列用色彩深淺相互搭配既柔和又個性，不只是一個水杯更是藝術品。

▲日本品牌與瑞典藝術家合作打造的貓咪雙層玻璃杯。（圖／翻攝自fashion-press.net，下同）

另外，原本透明的玻璃杯倒入液體後，Minni和Mia的臉便會更清楚地浮現出來，最貼心的是材質同時符合冷飲與熱飲的規格，是非常實用的選擇，外包裝盒也以Lisa Larson的藝術品為主題，打造時尚風格的樣貌，不管自己用還是送人都相當合適。

▲從外包裝盒到內部的玻璃杯都像是一個藝術品，喝水的同時彷彿在欣賞藝術家的創意與靈感。

＃富士山咖啡濾掛杯杯

若喝膩了水，也可以選擇咖啡，不添加糖與奶的美式咖啡同樣是很好的選擇，想喝香濃的咖啡不必跑出門，富士山造型的咖啡濾掛器，幫你解決所有問題！日本品牌COFIL fuji研發出不需要濾紙的陶瓷濾杯引起熱議，不僅外觀造型非常可愛，同時還能輕鬆幫你鎖住咖啡最原始的風味，保留了天然的油脂與香氣，輕鬆品嚐最健康的香醇。

▲陶瓷濾杯有6種顏色，各自代表不同意義，可以依需求挑選。（圖／翻攝自zeczec.com）

陶瓷濾杯共有6種顏色供挑選，分別為消災解厄的紅色、祈求健康的綠色、祈禱萬事順利的粉色、期望好運降臨的藍色、追求大富大貴的黃色以及吉祥如意的白色，打造成赫赫有名的日本富士山造型，不僅是日本人的文化精神象徵，且倒掛的富士山更有幸福、集氣的吉祥之意，簡直是史上最吉利的濾杯。

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