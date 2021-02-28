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厭世貓香皂讓你保持身體香香的　逼真水果冰棒造型看了就想咬一口

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編輯／ChiNg

嗅覺與視覺的饗宴都會影響我們的心情，當一陣芬芳撲鼻而來，任誰都會感到非常愉悅，其實洗手、洗澡這些日常作息都可以很有儀式感，以下推薦四款香皂不僅視覺設計上相當別緻有特色，泡水後輕輕搓揉便可帶來濃濃的香氣幫你打造迷人氣息。

＃復活節彩蛋香皂

雖然復活節在台灣沒有很盛行但是我們同樣可以透過一些周邊商品體驗佳節的樂趣，像是這款由英國天然化妝品品牌LUSH推出的復活節彩蛋系列，將香皂做成了各式各樣可愛的小兔子以及繽紛的彩蛋，以大膽的用色搭配Ｑ萌的動物造型這系列的香皂顯得格外俏皮具生命力，完全適合拿來迎接春天的來臨。

此系列共多達十幾款不同的單品讓你嘗試各種不同的沐浴體驗，不管是經典的兔子、彩蛋還是貓咪以及貓頭鷹通通都有，最可愛的是他們的臉部表情都非常生動，除了微笑之外還有驚訝的表情讓人看了直接被療癒。

▲▼復活節系列香皂。（圖／翻攝自sgs109.com）

▲英國品牌因應復活節推出系列造型香皂，款式多元、用色活潑大膽非常可愛。（圖／翻攝自sgs109.com）

＃貓形肥皂

誰說主子們只會搗亂搞破壞？個性設計品牌9.KYUU推出這款貓形肥皂不但外觀惹人喜愛，使用之後還能幫你打造舒適宜人的香氣，此系列共有五款分別命名為：力量、愛、未來、美麗與魔幻，搭配精心挑選的植物萃取物調配出各種不同的顏色與氣味，用最迷人的造型與芬芳從頭到腳呵護你。

▲▼貓型肥皂。（圖／翻攝自fashion-press.net）

▲設計品牌以貓咪為主題打造出五款不同樣貌的肥皂，每一隻貓咪的眼神都相當神秘。（圖／翻攝自fashion-press.net）

最引人注目的就是此系列貓的臉部表情都很謎樣，看起來好像在憋笑或是心裡有秘密般的詭異又神秘，無論哪一款的金色眼睛都散發出如太陽一樣閃爍溫暖的光芒，另外成分包含了迷迭香、茶樹、可可脂等天然原料讓大家可以放心把護膚的工作交給它們。

▲▼貓型肥皂。（圖／翻攝自fashion-press.net）

▲無論是帶有水果香氣的蜂蜜貓還是人稱貓女神的可愛貓咪或是以愛為名的粉色調貓咪個個都相當別緻。

＃水果冰棒肥皂

這款肥皂簡直是專為吃貨設計的，看起來就像透明Q彈的寒天果凍塞滿了各式各樣的水果，無論是奇異果、藍莓、草莓還是酸溜溜的葡萄柚應有盡有，五彩繽紛的配色讓人看了真的好想咬一口，與其說是肥皂不如說是藝術品，每一款都漂亮到非常驚艷，讓人非常佩服設計者的巧思與創意。

▲▼水果冰棒香皂 。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲每一款香皂都塞滿了各式各樣五顏六色的水果，讓人看了好想咬一口。（圖／翻攝自felissimo.co，下同）

▲▼水果冰棒香皂 。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲如此漂亮逼真的冰棒外型一碰到水就穿幫。

＃印花紙香皂

相信大家見識過各種造型的肥皂後都快要麻痺了，近年來開始流行的「皂紙」肯定能重新吸引你的目光，這款由台灣原創品牌My Fancy Cards所推出的愛台灣系列紙香皂充滿了鄉土味，不但採以特殊的紙造型更在上面印刷了多款圖樣，像是最具代表性的珍珠奶茶、貓空纜車、外國人最愛的小籠包或是精神象徵台北101都被印在皂紙上。

▲▼台灣皂紙。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲台灣原創品牌設計出台灣味飄香的印花皂紙，將最具代表的圖騰印刷到紙上。（圖／翻攝自pinkoi.com，下同）

每一張皂紙都飄散出淡淡的茉莉花香加上可愛的圖騰讓人買來根本捨不得用，從盒子封面到內部的皂紙完全是台灣味，若帶著它出遠門便成了最具代表性的伴手禮，既可愛又實用。

▲▼台灣皂紙。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲種類多元，不僅有珍奶、小籠包、臭豆腐等台灣特色食物，還有貓空纜車、台北101等著名觀光景點。

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關鍵字：

香皂, 肥皂, , 儀式感

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