超浪漫玫瑰刷具秒進入《美女與野獸》劇情！這塊起司蛋糕咬了就完蛋

編輯／ChiNg

不知道大家有沒有過這種經驗，一打開化妝包都還沒化妝就先被漂亮的化妝品們美到，最近越來越多美妝品牌不但推出全新款式更重視商品的美觀設計，擁有一組吸引人的化妝品絕對能讓你出門前就擁有好心情，小編特蒐四款超高顏值的美妝單品保證看一眼就有戀愛的感覺。

＃玫瑰花瓶刷具

這是仙女的化妝用具吧！日本品牌FRANCFRANC推出極為夢幻的玫瑰花瓶刷具組美到冒泡，整組包含腮紅刷、眼影刷、粉底刷等五支刷具一次幫你實現全部的願望。這組玫瑰花刷具打造為櫻花粉紅色調，完全就是要讓你變成公主，光看就覺得瞬間浮現了《美女與野獸》劇中的浪漫場景。

每支刷具以花苞的方式呈現，使用起來就好像它們正在朵朵盛開，而下方的部分則是像是花萼的形狀同樣非常的逼真，不得不讚美這組刷具的做工真的很細緻，加上毛茸茸的小粉紅花瓣，就像盛開的玫瑰般夢幻。

▲玫瑰花瓶刷具組共有五支，每一支都夢幻的像是盛開的玫瑰。（圖／翻攝自IG@francfranc_official）

＃起司蛋糕化妝海綿

愛吃甜食的人千萬不要衝動，這不是起司蛋糕而是韓國品牌The Took Lab推出的化妝海綿，一向以專業著稱的化妝工具品牌這次幫女孩們把每天的必備用具大升級，打造出這款品質跟顏值都極為優秀的化妝海綿，相較於市售的圓形樣式，這款設計為長條形加上又是淡黃色看起來就像一條條美味可口的起司蛋糕。

除了外觀吸引人之外，它的尺寸設計也是相當合適，就算要塗抹大範圍的底妝也不是問題，質地上彈性非常好讓大家使用起來不會感到粗糙也不需要擔心浪費粉底液等問題，這款化妝海綿的優點簡直是多到數不清，喜歡的人趕快把它放進購物車吧。

▲黃色長條狀的化妝棉看起來像極了好吃的起司蛋糕。（圖／翻攝自IG@thetoollab_official）

＃文具化妝品

大家在上妝的時候有沒有覺得自己就像是一個人體藝術家？把臉當作畫布用刷具去沾一些喜歡的顏料幫自己打造成理想的模樣，於是日本品牌STATIONERY COSME便跨界合作設計出這款文具造型的刷具，每一隻刷具都被包裝成筆刷的模樣，使用起來彷彿自己就是小畫家本人。

▲刷具組共有粉底刷、眉刷、眼影刷等五隻刷具，外觀跟筆刷神似。（圖／翻攝自stationerycosme.com，下同）

有了筆刷當然也少不了顏料囉，因此這個系列同步推出了顏料造型的眼影盤、腮紅盤以及打亮盤等單品讓大家徹底成為專業的藝術家，每一款的外包裝都相當時尚有個性，帶它們出門補妝搞不好還能騙到人。

▲除了刷具組以外也將各種彩妝盤打造成顏料盤的模樣，同樣十分逗趣。

＃三麗鷗系列

說到美麗與夢幻其中一個代名詞就是三麗鷗了，擁有大票粉絲的人氣品牌繼先前推出雙子星系列化妝品後這次再度推出以美樂蒂與庫洛米為主題的新系列，全系列單品多元從唇膏、眼影、眉筆到睫毛膏共39種供選購，並且換上了粉嫩美樂蒂以及酷炫庫洛米兩種極為對比的包裝，個性又不失可愛的設計保證讓你選擇障礙大爆發。

▲三麗鷗推彩妝系列以美樂蒂和庫洛米為主題，包裝既可愛又時尚。（圖／翻攝自fashion-press.net）

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