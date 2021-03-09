2顆半熟蛋組成皮卡丘！日本民間高手玩翻食物太厲害　網：根本欠吃

編輯／ChiNg

相信大家時常在推特上看到許多厲害的日本推主分享自己驚人的手工成品，無論是DIY造型食物或是手作陶藝、黏土作品都讓人嘆為觀止，簡直無法想像這全都是親手製作而成的，下面這三位令人極為佩服的達人皆來自日本也各自都在社群上傳了超厲害的藝術品，大家快跟著小編好好欣賞吧。

日本推主：皮卡丘系列水餃

看著食譜手做食物已經不稀奇了，這位日本推主由於本身十分喜愛《精靈寶可夢》、《星之卡比》等動畫因此親手做出了滿滿一盤的卡通造型水餃，每一個都看起來像是市售的完全看不出來竟然來自民間高手之作，令人十分佩服，網友也留言：「好可愛」、「無法抗拒的想吃啊！」

完成之後放進鍋裡煮，一個個浮在水面上的模樣就好像圓滾滾的湯圓一樣非常可愛，除此之外還有大家的童年回憶米飛兔也來參一咖，米白色的簡約外觀被捏成了小巧可愛的水餃同樣非常Q萌，療癒指數破表，另外若想嘗試體驗自己做做看的話也可以參考下方教學影片跟著厲害的推主一起親手做。

日本媽媽：煎蛋藝術

千萬不要小看媽媽，家庭主婦每天面對龐大的家務事總會鍛鍊出一些不為人知的厲害技能，像是這位日本媽媽的煎蛋技術簡直可以說是相當精湛，無論是水煮蛋還是荷包蛋只要經過她的巧手便能化身為家喻戶曉的可愛卡通人物，像是小小兵以及皮卡丘的金黃身體通通都是由蛋黃排列組合而成，看了好羨慕他的小孩能天天吃到高顏值的便當。

除了蛋料理這位媽媽也靈活運用了每種食物各自的特性將它們拼湊成一個個巧奪天工的傑作，不管是迪士尼、皮克斯動畫還是宮崎駿的各種人物都應有盡有，每張照片讓人看了口水直流，網友紛紛留言：「半熟蛋黃還能這樣玩」、「看起來更美味了」

日本YouTuber：瑪利歐系列壽司黏土

最後這位來自日本的YouTuber僅以黏土就製作出這一盤和風味飄香的日式料理，以瑪利歐為主題做成了常見的鮪魚壽司、海膽壽司、玉子燒壽司等熱門餐點，每一款的做工都非常細膩無論是光澤還是紋路都像是真的食物一樣讓人看了不知不覺就餓了。

另外仔細一看便會發現黃色方塊被做成了玉子燒，而無敵星星則是被做成了調味用的生薑，不得不讚嘆這位YouTuber實在是非常的有創意，就連壽司米看起來也是粒粒分明絲毫不馬虎，能感受到他花了大把功夫才完成這份如此驚豔的作品，最可惜的地方是這是由黏土做成的並不能食用。

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