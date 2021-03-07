文房四Q實用又可愛！iPhone書桌讓HOME鍵回來了、蔥明筆考生必備

編輯／ChiNg

最長的農曆年假、228連假都紛紛結束了，學生們又該回到學校面對現實的考驗與課業的壓力，以下四款必備的「文房四Q」既實用又可愛，帶著大家用好心情迎接每一個上學日。

＃iPhone造型書桌

有人跟小編一樣從小就堅持要有一張專屬於自己的書桌嗎？不知道為什麼總感覺要有一個獨立小空間才能不被打擾的專心讀書，趁機請爸媽買給你的機會來了！韓國雜貨網10X10每次都給人意想不到的驚喜，而這次則是推出外型神似iPhone本人的造型書桌，全系列共有紅、粉、黑、金四色保證讓果粉們第一眼看到就愛上。

▲iPhone造型書桌大小約為105X52X75cm，就像一隻iPhone照了放大燈超逼真。（圖／翻攝自10X10.co.kr，下同）

這款iPhone造型書桌看了真是讓人懷念，不僅保留了經典的Home鍵也沒有許多果粉不喜歡的「瀏海」，簡直是還原最受歡迎的經典之作，此書桌將SIM卡槽做成了抽屜，而黑色屏幕的大範圍就是書桌本體，讓大家盡情使用也不用擔心會刮傷螢幕，甚至可以「在iPhone上用iPhone講電話」真是一個有趣的畫面。

▲除了粉色，還有金色、黑色、紅色可供挑選。

＃羊毛氈蔥明筆

大部分學生對於許多諧音的意義十分迷信，像是有些人會將「追分」和「成功」兩站的火車票帶去考場以求考試順利，為此台灣品牌A&J手作也推出了一款超級萌的「蔥明筆」同樣取自諧音「聰明」彷彿只要使用它來寫考卷就所向無敵了。

▲蔥明筆具有吉祥的象徵，幫助考生們追分成功。（圖／翻攝自pinkoi.com，下同）

蔥的特性就是中空，因此這隻蔥明筆以空心蔥管的模樣打造出如此逼真的筆套，看起來像極了真的食物，若放在廚房說不定媽媽還會誤切；而材質部分則是採用紐西蘭的羊毛使得整體握起來觸感非常舒適，再也不必擔心筆拿久了手會痛囉。

▲超逼真的外觀若放在砧板上肯定能騙到人。

＃小海豹橡皮擦

身為學生當然少不了橡皮擦囉，更何況它是無論哪個年代都被公認最常鬧失蹤的文具用品，每個人的鉛筆盒都該準備2~3個橡皮擦以防萬一才剛買它又不見了，這款由日本設計師推出的小海豹橡皮擦上面寫了大大的「NOT A ERASER」其實是公仔啦，以簡約的紅、黑、白線條配色加上GOMA字樣做出的橡皮擦套，就像是小海豹們的衣服超可愛，最讓人難以抗拒的絕對是小海豹生動逼真的表情，既猙獰又療癒的模樣絕對迷倒一票人。

▲小海豹橡皮擦盯著你寫作業，網友笑說：以後不敢寫錯字了。（圖／翻攝自IG@mochi427）

這麼可愛的橡皮擦公仔保證能成為你史上最寶貝的一個橡皮擦，肯定捨不得弄丟它，除了頭部以外設計師也細心的把牠們萌Q的小尾巴做出來，嬌小站立的模樣傻萌指數直接爆表，放一個在桌上絕對能讓你不想離開書桌。

＃變電箱存錢筒

相信多數人小時候都擁有一個存錢筒，無論是否真的會乖乖儲蓄但就是要買一個漂亮可愛的存錢筒放在房間，不得不說許多品牌陸續推出的款式實在是很吸睛，讓人幾乎看不出來它竟然是存錢筒，就像是這款由品牌藝林生活ART WOOD LIVING推出的變電箱造型存錢筒，看起來簡直跟路上的變電箱本尊一模一樣，無論是配色還是形狀都是100％神還原。

▲設計品牌推出超仿真的變電箱存錢筒，外觀神似真的變電箱。（圖／翻攝自臉書＠ArtWood.BabyAngel，下同）

變電箱上面寫著「請勿開啟，招財設備」讓人看了忍不住大笑，幽默的標語配上超仿真的外型顯得整體嚴肅又俏皮，真是可愛極了，有這樣一個高質感的存錢筒絕對能幫助大家培養存錢好習慣，同時也最好不要隨意把錢拿出來以免觸電。

▲還可以依喜好個性塗鴉，成為獨一無二的藝術存錢筒。

►IKEA、無印良品必買TOP 3不私藏！19元親民價格又實用 難怪搶瘋

►厭世貓香皂讓你保持身體香香的 逼真水果冰棒造型看了就想咬一口