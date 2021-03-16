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鐵粉絕對會愛！湯姆貓伸長手腳跟上「雙戒指」風潮、傑利鼠拉花很療癒

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編輯／ChiNg

近期因應《湯姆貓與傑利鼠》真人劇場版上映，許多品牌與影城紛紛推出相關的系列周邊讓粉絲們一次買個夠，無論是生活用品、小配件甚至是主題咖啡廳應有盡有，絕對不會讓大家白敲碗，小編特蒐《湯姆貓與傑利鼠》鐵粉必看名單趕快筆記下來。

Q-POT：飾品

日本品牌Q-POT時常推出風格特殊的可愛吊飾深受大家喜愛，這次為慶祝《湯姆貓與傑利鼠》動畫邁向80週年，聯名推出一系列超萌的吊飾配件，以劇中兩人互相追逐惡作劇的形象為主題打造而成，每一款都高顏值讓人選擇障礙大爆發，其中最引人注目的就是漢堡包傑利鼠項鍊，金黃漢堡皮夾著起司、肉排還有超萌的調皮傑利鼠，或是另一款從豆豆湯罐頭跑出來的傑利鼠項鍊同樣超萌，手上還拿著一顆大大的珍珠絕對是既時尚又活潑的設計，適合每一個年齡層。

▲湯姆貓與傑利鼠聯名吊飾配件。（圖／翻攝自fashion-press.net）

▲日牌推《湯姆貓與傑利鼠》系列吊飾配件慶祝80週年。（圖／翻攝自fashion-press.net，下同）

除此之外還有傑利鼠與他最喜愛的乳酪款，湯姆貓的粉絲們別著急，這系列推出的湯姆貓造型戒指超吸睛，採以雙指環的造型設計，外觀看起來就像是張開雙臂的小傻貓，不得不說這系列每一款都好燒，肯定能征服所有鐵粉們的心。

▲湯姆貓與傑利鼠聯名吊飾配件。（圖／翻攝自fashion-press.net）

▲除了項鍊之外還有雙指環款的戒指，每一款都超級可愛。

＃露華濃：護唇膏

開架彩妝品牌露華濃將超人氣的經典系列結合《湯姆貓與傑利鼠》的包裝，打造出兩隻卡通造型的護唇膏，只需要輕輕塗抹便會散發出淡淡的薄荷糖以及柑橘味，讓你的雙唇保持水潤有光澤再也不怕乾裂，不僅成功達到保濕的效果還能帶有陣陣清香，讓無論是護唇膏本人還是你的嘴唇同樣都是顏值擔當。

▲▼湯姆貓與傑利鼠護唇膏。（圖／翻攝自fashion-press.net）

此系列共推出兩款造型分別為黃底的湯姆貓以及藍底的傑利鼠，印有他們調皮搗蛋的圖樣顯得十分可愛，帶在身上肯定會讓你時時記得拿出來滋潤一下，真是又萌又實用；《湯姆貓與傑利鼠》聯名款護唇膏預計將於三月下旬上市，有興趣的人千萬不要錯過。

＃主題咖啡廳

為紀念電影劇場版的發行，日本自三月起推出了期間限定的《湯姆貓與傑利鼠》主題咖啡廳，無論是東京、名古屋、沖繩還是大阪通通都能享受到。全系列不外乎以傑利鼠最喜愛的乳酪為主題打造而成，不僅在餐盤印上了可愛的「I Love Cheese」字樣更將蛋包飯的蛋皮製成了挖洞的乳酪，最萌的是上面還插了傑利鼠傻萌的圖卡，看了讓人根本捨不得吃；除此之外還有許多以兩人形象設計而成的浮誇飲品，即便是一杯簡單的咖啡都能在奶泡上清楚看到軟萌療癒的傑利鼠拉花。

▲▼湯姆貓與傑利鼠主題咖啡廳。（圖／翻攝自tomandjerrycafe.jp）

▲▼湯姆貓與傑利鼠主題咖啡廳。（圖／翻攝自tomandjerrycafe.jp）

▲日本推出期間限定主題咖啡廳，無論餐點或是飲品每一款都可愛極了。（圖／翻攝自tomandjerrycafe.jp，下同）

除了餐點之外咖啡廳也推出了原創商品，全系列可再細分為三大主題，分別是咖啡廳系列、我愛乳酪系列以及搞笑藝術系列，無論是造型信封信紙、筆袋、帆布袋還是手帕應有盡有，而其中最令人印象深刻的非搞笑藝術系列莫屬，以帶有歐美個性塗鴉風的設計感包裝《湯姆貓與傑利鼠》打造各種貼紙、徽章以及紙膠帶，每一款都可愛到不行。

▲▼湯姆貓與傑利鼠主題咖啡廳。（圖／翻攝自tomandjerrycafe.jp）

▲享受美食之餘還能購買許多周邊商品做為紀念，款式多元讓人看了全都好想要。

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關鍵字：

湯姆貓與傑利鼠, 卡通, 主題咖啡廳, 戒指, 項鍊

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