歐陽娜娜撞衫男星竟看起來大一號　敗在一要點，網狠批：過年吃太多？

▲歐陽娜娜參加微博之夜造型。（圖／翻攝自微搏）



記者王則絲／台北報導

女星歐陽娜娜於日前（2月28日）出席大陸「微博之夜」活動，捨棄女星必備的華麗禮服，反倒是選擇以寬大的中性黑色西裝登場，並用「下身失蹤」來當作整身亮點，就有網友發現了，同款西裝大陸男星蔡徐坤也曾穿過，兩人撞衫相比之下，歐陽娜娜竟看起來整整大了一號，還被網友直指：「圓潤了許多」、「造型顯胖。」

▲歐陽娜娜選穿GIVENCHY西裝現身。（圖／翻攝自微博）



歐陽娜娜當天出席微博之夜活動，穿著GIVENCHY大西裝現身，雖然Oversize版型長度遮住了短褲，以「下身失蹤」造型展露雙腿，但相較於其他女星的鮮豔華服，依然顯得特別低調，歐陽娜娜還在舞台上替多位女星提禮服裙襬，被粉絲們稱為貼心的「大提裙手」，成了當晚陪襯眾女星的綠葉。

▲這回造型、拍攝皆由歐陽娜娜自己包辦。（圖／翻攝自微博）



後來歐陽娜娜也透露，原來這次的造型、官方圖拍攝都是她自己一手包辦，這回她選擇的是低調素面的GIVENCHY西裝外套，並用鎖頭造型釦輕輕別起兩邊，大方露出白皙雙腿，G字耳環、戒指也同樣來自GIVENCHY，只不過粉絲們這次似乎不太捧場，許多人指出：「娜娜好像胖了」、「過年吃太好？」但也有人緩頰：「還是很可愛！」、「是照片拍胖了，動態還是挺瘦的。」

▲網友發現歐陽娜娜（右）與蔡徐坤（左）撞衫。（圖／翻攝自微博）



而眼尖的網友們還發現了，歐陽娜娜身上的西裝外套，大陸男星蔡徐坤於上個月TMEA音樂娛樂盛典上穿過了同款，蔡徐坤為《偶像練習生》出道的歌手，人氣相當驚人，就有蔡徐坤的粉絲跳出來指責歐陽娜娜是刻意選穿一樣服裝，甚至罵出「綠茶」等難聽字眼，但所幸理性網友還是佔多數，「明星們撞衫很正常啊！」單就造型駕馭力而論，同件西裝在蔡徐坤身上顯得合身一些，且有將腰身凸顯出來，而歐陽娜娜這回則是敗在遮住了身材曲線，寬鬆剪裁外套讓她成了直筒腰，網友客觀點評：「一樣的衣服穿在兩人身上差別太大了，這次我投蔡徐坤一票。」

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