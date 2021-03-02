別再為他找藉口！男人「5個表現」快放生，他其實並不愛你

▲愛不是嘴上說說而已，而是要看他為你做了什麼事情。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

完美的戀愛是你心中有他，他也把你放在第一位，但有時候愛情往往事與願違，他口口聲聲說愛你，但是行為卻讓人人傻眼，若有以下現象，代表他其實並不是真的愛你，傻女孩千萬別把感情一次all in，否則受傷的絕對是自己。

#你不找他，他就不會找你

兩人之間的互動都由你先開頭，他多半是被動的那位，你不找他，他也不會找你，在他的世界裡，感情只是點綴，他理所當然把你放在最後面。

#你想見他的時候，他總是在忙

他幾乎都以「自己」為優先，總是把你們的約會往後延，想要見面總說在忙沒時間，或是突然和你說今天能約，希望你能夠配合他的時間。

#未來的藍圖中沒有你

兩人平時相處愉快，但每次談到未來，氣氛就會瞬間冷掉。他只注重眼前，並沒有把你放在未來的規劃裡，如果再繼續追問，他就會抱怨你給他很大的壓力。

#無法對你說真心話

在你面前雖然很坦然，但他心中總有一塊是你無法碰觸，喜歡把心事放在心中，代表你們兩人的信任度和親密度都不達標。

#感覺還在找更好的人

他有了對象卻也不放棄認識其他異性機會，嘴巴說是普通朋友，但讓人感覺還在找更適合自己的對象，甚至在新朋友面前不想承認自己「非單身」。

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