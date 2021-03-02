《后翼棄兵》安雅胸前大開襯6000萬Tiffany　妖精系女神強壓群星

▲安雅泰勒喬伊穿DIOR高級訂製服搭配Tiffany & Co.珠寶的造型，被外媒評為本屆金球獎最美女星。（圖／翻攝Tiffany臉書）

記者陳雅韻／綜合報導

第78屆金球獎昨在紐約、洛杉磯同步連線頒獎，女星們將紅毯搬到自家客廳，穿上久違的華服與珠寶參與盛會，時尚圈也同步發掘新星，以《后翼棄兵》拿下最佳迷你影集與視后的24歲女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），穿上DIOR高級訂製服搭配Tiffany & Co.逾6000萬鑽石項鍊與耳環，散發迷人的魔性魅力，被視為新一代時尚女神，網友一面倒讚美極了。

▲安雅泰勒喬伊佩戴Tiffany鑲嵌14克拉馬眼形切割鑽石項鍊，以及重逾18克拉Tiffany耳環與鑽石戒指。





▲以《王冠》登視后的艾瑪柯琳穿MIU MIU禮服搭配卡地亞祖母綠鑽石耳環。（圖／翻攝cartier IG）

安雅泰勒喬伊駕馭深Ｖ的祖母綠色DIOR禮服，搭配Tiffany馬眼形切割鑽石裝飾總重逾14克拉鑽石項鍊，以及重逾18克拉Tiffany耳環與鑽石戒指，妖精系的氣質令人驚艷；而以描述英皇室愛恨情仇的《王冠》抱回最佳戲劇類影集女主角的艾瑪柯琳（Emma Corrin），則穿MIU MIU訂製的大翻領禮服搭配卡地亞（Cartier）祖母綠鑽石耳環，戲劇張力十足。

▲艾兒芬妮穿著GUCCI緞面禮服搭配Fred Leighton流蘇鑽石耳環飄仙氣。（圖／翻攝ellefanning IG）



▲莉莉柯林斯穿SAINT LAURENT單肩禮服搭卡地亞Étourdissant高級珠寶系列耳環、手環與戒指。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

華麗耳環依然是女星們的最愛，但風格各有特色，身穿GUCCI緞面禮服的艾兒芬妮（Elle Fanning）配上Fred Leighton流蘇鑽石耳環，仙氣飄飄；莉莉柯林斯（Lily Collins）則是個性派，穿SAINT LAURENT單肩禮服搭卡地亞Étourdissant高級珠寶系列耳環、戒指與深受Art Deco裝飾藝術啟發的珊瑚鑽石手環；而辣媽凱特哈德遜（Kate Hudson）則以LV（Louis Vuitton，路易威登）低胸露背禮服展現窈窕身段，同時配上寶格麗（BVLGARI）Serpenti鑽石耳環，霸氣風格證明薑是老的辣。

▲凱特哈德遜穿LV禮服搭配寶格麗鑽石耳環。（圖／翻攝katehudson IG）