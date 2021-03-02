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Angelababy與唐嫣「撞花」好尷尬！　紅毯戰袍露深V纖腰搶最美

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▲▼微博之夜 。（圖／翻攝自微博）

▲大陸微博之夜紅毯上擠進大片黃色禮服，唐嫣（左）與Angelababy 巧妙「撞花」。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸微博之夜在2月28日舉行，巧合的是，今年（2021年）紅毯上擠進大片黃色禮服，較勁意味相當濃厚，37歲女星唐嫣以VALENTINO春夏高訂登場，袖口兩朵浮誇藍花順勢成為全場焦點；而Angelababy（楊穎）不甘示弱，也換上宛如公主的黃裙，憑藉層層堆疊的袖子增添氣場，果然紅毯如戰場。

▲▼微博之夜 。（圖／翻攝自微博）

▲▼微博之夜 。（圖／翻攝自微博）

▲唐嫣頂著VALENTINO品牌代言人身份，換上2021春夏高訂禮服登場。（圖／翻攝自微博）

此次微博之夜高調落幕，女星們眼光有志一同選擇黃色禮服為戰袍，唐嫣頂著VALENTINO品牌代言人身份，換上2021春夏高訂禮服登場，緊身裙裝完美包覆唐嫣纖瘦體態，再加以魚尾裙設計，上緊下寬的絕美比例將S曲線徹底流露。不光如此，最搶眼的莫過於手臂兩朵浮誇藍花，以袖套方式點綴其中，宛如生動綻放開來一般，搶戲之餘很有氣場，伴隨唐嫣的精緻臉蛋，成功在當晚紅毯殺出血路。

▲▼微博之夜 。（圖／翻攝自微博）

▲▼微博之夜 。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy這回以ELIE SAAB 2020秋冬高訂禮服上身 。（圖／翻攝自微博）

Angelababy這回更以ELIE SAAB 2020秋冬高訂禮服上身，淡黃色裙裝更顯她肌膚白皙，透過收腰與亮片設計豐富層次感，巨大的蓬裙賦予公主氣息，加上巨大的花瓣袖子點綴於肩膀，襯托絕美肩頸線條，同時不失氣勢，看來與唐嫣有異曲同工之妙，讓粉絲印象深刻。

▲▼微博之夜 。（圖／翻攝自微博）

▲▼微博之夜 。（圖／翻攝自微博）

▲同樣選擇黃色禮服的還有女星倪妮，換上TONY WARD 2021春夏高訂 。（圖／翻攝自微博）

同樣選擇黃色禮服的還有倪妮，換上TONY WARD 2021春夏高訂，比起唐嫣與Angelababy的浮誇效果，顯得低調卻艷麗，包括修身細節彰顯倪妮絕妙曲線，而遍佈裙襬的閃片設計，更有若隱若現的效果，同樣嫵媚。

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關鍵字：

微博之夜, 微博, 唐嫣, VALENTINO, Angelababy, 楊穎, 倪妮

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