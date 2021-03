米蘭時裝周／Ferragamo模擬「未來人」造型　銀色皮膚、超迷你Q手袋好吸睛

記者王則絲/台北報導

Salvatore Ferragamo 於日前舉行2021秋冬男女裝線上秀,以「Future Positive」為題,帶領觀眾穿越到未來。Ferragamo為開秀場景創造了一座品牌專屬的未來城市,視覺效果十分壯闊,模特兒們也穿上前衛衣裝從時光隧道魚貫而出,色彩鮮明的成套裝束、宛如薄膜的透視材質、亮面皮質單品、銀色的皮膚⋯⋯都讓人不禁發想,如果要穿越到未來,大概就要這樣穿吧?

▲Salvatore Ferragamo 2021秋冬以「Future Positive」為題。(圖/品牌提供,以下同)



Salvatore Ferragamo 2021秋冬系列靈感汲取自經典科幻電影《千鈞一髮 Gattaca》、《直到世界盡頭 Until The End Of The World》及《黑客帝國 The Matrix》,以過去對未來的想像作為參考。創意總監Paul Andrew 提到:「在時尚界,大家都常常會懷念過去。本季,我想顛覆這樣的傳統思維。我們致力於設計出從未來眼光看仍不過時的時尚精品。設計此系列時,我將當前標準服裝款型想像成長期被遺忘的封塵殘跡,我們打破原有類別、配色或教條主義的限制,突破創新,設計出富有未來感的前衛單品。」Ferragamo藉由全新的2021秋冬系列,模擬了「未來人」的衣著,假如我們能穿越到未來,這樣的服裝能豪無違和的融入吧。

厭倦了陳舊的刻板時尚概念,Ferragamo於本季讓服裝風格不再侷限於某種場合,反而是大膽從軍事、運動、競技、潛水等各方行業的服裝中擷取元素,將之打散再互相融合,以下就一起來看看本季的幾個設計重點。

影片結束後,最令人印象深刻的大概就屬最後幾套銀色造型,整片全透視的銀色連衣裙,展現露骨的性感風格,搭配模特銀色的皮膚裝扮,更有科幻感;透視元素也運用於不規則黑色透紗裝上,以及防水材質的斗篷上。

跳色拼接的貼身單品,彷彿融合了競技運動與潛水衣的樣貌;亮面皮質大衣、外套,在本季佔了很大篇幅,高飽和的多樣色彩形成對比;此外,飄逸的海馬毛裝飾單品,也是一眼難忘的造型。

配件部分迎來了超迷你的Gancini 扣飾手袋,同樣注入各種鮮豔色彩,在這科幻的氛圍裡顯得格外可愛,還有Gancini壓花皮革材質製成的男士旅行包,以及大容量後背包。主打鞋款包括太空機車靴、潛水襪式運動鞋、皮質木底鞋以及鑲嵌水鑽和鍍鋅飾面的Ferragamo標誌性F楔形跟鞋履。

PRADA於稍早也發表2021秋冬女裝線上秀,此為兩位創意總監Raf Simons與Miuccia Prada合作的第二季女裝,本季女裝大致上呼應先前發表的男裝,只不過更為華麗、花俏,更多的浮誇長毛衫、鮮豔花紋的靴子⋯⋯還有最吸睛包款,非這顆「放大版Cleo」手袋莫屬!

PRADA 2021秋冬女裝系列作為秋冬男裝主題「Possible Feeling」的續章,不只在與秋冬男裝相似的秀場上呈現,也同樣以針織花紋單品貫穿全場,另外,男裝秀上寬大中性的剪裁、多層次混搭概念、小手袋皮手套、三角針織標誌⋯⋯等大重點,也重現於本季女裝,此系列旨在探索兩極對立的中間地帶。

▲開秀首套造型以西裝內搭針織花紋連體衣呈現。(圖/品牌提供,以下同)

開秀首套造型就把本季男裝最經典的Look直接移植過來,以針織花紋連體衣內搭,外罩袖子捲超高的西裝,不過開衩裙子的設計使整體花紋比例提高,搭配不同顏色花樣的長靴,顯得更為大膽猖狂。中性廓形的大衣,以巨大剪裁遮掩身形,另外,本季焦點元素「人造毛皮」也運用在大衣上,極具份量感。

▲中性廓形剪裁的大衣,在選色、材質上也非常跳。

▲搶眼的人造毛皮大衣Look。

