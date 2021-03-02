玩花蓮住「香草」飯店！踩上薄荷鋪的地毯　現摘鳳梨鼠尾草泡茶

文、圖／Ean

就這麼巧，農曆年假期我開始翻閱澳洲作者 Ian Hemphill 著、陳芳智譯的「香草&香料聖經」一書 ，近八百頁的寶典還看沒幾頁，大年初五就跳上東行的太魯閣號，直奔花蓮吉安鄉、初訪台灣首間香草主題飯店「秧悦美地度假酒店 Gaeavilla Resort」，親身要用身體多個感官，以最舒服的姿勢去體驗豐富的香草知識。實際住上兩晚，會驚訝他們確實是玩真的，蒸氣浴、瑜伽、SPA，使用香草與精油由外而內讓人安氣凝神；茶席、池畔特調與生機美食，則透過味蕾讓香草自己說話，最直接的，還是赤足踩過普列薄荷地毯，散步在直徑 25 公尺會散發天然精油與芬多精的香草迷宮花園，摸一把左手香，吸一口甜如蜜，來到這認識香草，不只用看的，最棒的是能親手摘下，嗅聞品嚐。在這萬坪芬芳的園子裡，觀山拂香，凝神調息，再大口呼吸，嗯～是大自然的恩賜，感受大地的力量。

▲散步在香草迷宮花園，在導覽人員的介紹下，手拂嘴嚐，是最直接認識香草植物的方式

▲赤足踩在普列薄荷鋪成的地毯上，最接大自然地氣

▲池畔夜飲，點杯迷迭香特調感受帶些香氣的微醺

對香草的掌握來自過去廿年的耕耘

老實說，對於特別標榜某種主題的旅宿，我習慣先保持距離，就怕做不到位，會替業者尷尬，但不得不說，香草不是秧悅美地用來行銷的噱頭，而是快廿年的生活！「秧悅美地不是 2019 年才正式開幕嗎？」你可能會跟我有同樣疑問，原來，深耕香草的底蘊是來自飯店前身、卅多年前就成立的「君達休閒農場」，據說那也是許多在地花蓮人的兒時回憶，2002 年轉型為香草休閒農場，便厚植實力至今。不僅如此，今日飯店的香草迷宮花園及許多原生樹木，都是從君達時期延續至今，看顧這片土地數十年如一日，讓人感動。

▲隨著季節，香草迷宮花園會種植不同香草

聞得到的薰衣草行政客房

秧悅美地共有 142 間房，規劃為 8 種房型，從客房到別墅都有，15 坪起跳，全部都以香草做命名，這回我入住的是「薰衣草行政客房」，相當寬敞，如房間名、一進門會有淡淡的薰衣草香，原來床邊櫃下藏著一盞精油燈，淡紫色的牆面也雅緻的呼應房名主題。趕上初五入住，床上還放了春節福袋，裡頭是實用的香草香包。打開冰箱，包括有機迷迭香豆奶的全部飲料都是免費，上頭抽屜拉開還有香草茶包，香草元素尋寶還沒完，浴室還有。

▲薰衣草行政客房寬敞舒適，夜裡睡覺我喜歡把空調關掉，推開窗讓花蓮的新鮮空氣伴隨入眠

▲點著薰衣草精油的美麗夜燈

▲薰衣草行政客房從視覺到嗅覺都扣緊主題

香草蒸氣浴客房內一人獨享

這間客房浴室的視覺重點是擺放在正中央的蛋形浴缸，香草花園迷宮當前景，曲線圓滑的中央山脈是主景，相較於厲害的景觀，這德國品牌的浴缸可也不遑多讓，加入飯店準備的玫瑰沐浴鹽，躺在裡頭泡澡，會發現頭頸腳各得安放，符合人體工學的設計是一大特色！等澡泡得差不多了，起身按下淋浴間的開關，約莫五分鐘，會變成熱氣蒸騰的香草蒸氣浴進行排毒，我低身找還真看到新鮮的香草一把，實在用心。

▲德國品牌的蛋形浴缸，符合人體工學的設計能讓人舒服的泡個好澡

▲香草蒸氣浴，備品是選用迷迭香跟薰衣草味道

▲浴袍上還繡著薰衣草圖樣

精油結合瑜伽的特色身心體驗

不少飯店都有瑜伽課程，但位於落羽松水岸邊的芳療瑜伽不一樣！結合精油與香草，依照星座建議或直覺選擇喜歡的精油，滴個幾滴在左手掌心，兩掌搓熱，在老師指導下按摩耳後淋巴，接下來紮實跟著做上幾個動作，老師說話聲音輕柔但堅定、讓人覺得可完全信賴並獲得放鬆。整套下來，若不常做瑜伽應是會感到有些吃力，忍一下，最後有個大休息，在舒緩的音樂陪伴下，很容易就會睡著。雙眼睜開，老師會為學員倒上一杯今早剛從園子鮮採的香草所沖的茶，是很棒的結尾，若有機會入住，推薦報名這個體驗。

▲根據星座有列出推薦的精油

▲這場結合精油的瑜伽，能讓人獲得真正的放鬆

▲瑜伽老師帶的很好，從說話語調到節奏掌握，都相當專業

▲早晨藉由精油瑜伽展開一天，再美好不過

絲竹相伴的香草茶席，想喝什麼自己採

入住前，我便高度期待入座竹林茶屋來場茶席，只不過跟我想的有些不一樣，更有亮點。這場茶席要品飲的，是專屬每個人的香草茶，一個小竹籃、一把剪刀，香草花園走一圈，喜歡的味道就剪下，在茶師備好的茶底額外加入自己帶回的香草，我對鳳梨鼠尾草的味道印象最深刻，如其名、用手搓一下就有鳳梨香氣，讓我直呼神奇！一邊品茶搭配果乾，一邊欣賞古箏彈奏，這場香草茶席不見拘謹，自然尚好。

▲舒心的香草茶席

▲一人一籃，準備到花園去採摘喜愛的香草入茶

▲一邊品茶還有優美的古箏樂音可賞，享受

精油 Spa 搭配水療體驗，徹底放鬆

品完香草茶席，依照預約時間來到住房五樓的 Gaea SPA，要來體驗的是「頂輪梳活療程」。首先，芳療師會先提供三種精油試聞，我挑的是內含葡萄柚、薰衣草與松子等的柑橘清新系精油，據說可利尿排毒消水腫，說也奇怪，後來療程結束的一小時我還真跑了好幾趟洗手間。這療程主要是舒緩頭部與肩頸的壓力疲勞，特別是頭部，是平常按摩比較少著重的部位，芳療師手法到位、力道輕重得宜，舒服的味道與輕緩音樂加上溫度適暖的電毯，沒多久，就進入很深沈的休息狀態，完全沒感覺過程只有 30 分鐘。療程結束後，還可以有半小時的時間可使用水療設施，因只有我一人獨享，使用起來格外舒爽，烤箱溫度也剛好，最後在這還能使用飯店推出的全系列清潔組，頭、臉、身體，洗個舒服的澡，味道都很舒服，若喜歡可購買帶回家！

▲提供三款不同功能與香氣的精油做挑選

▲芳療師的手法純熟，不管是輕重或節奏

▲按摩結束後到水療池熱泡一下，徹底放鬆（註：照片為飯店人員帶領拍攝，一般使用時禁止手機拍照）

調配專屬精油，做成提神的隨身小物

若住不只一晚，可考慮再多報名一個手作課，我參加是調配精油的體驗課程，老師除了會簡單介紹相關歷史，還準備幾種精油的原形植物讓大家看，最後依據喜好調配屬於自己獨一無二的精油，選個喜歡的墜子或吊飾裝進去，可隨身攜帶。我常鼻塞，選的基底是薄荷精油，再加些薰衣草、尤加利等，一聞鼻子立即暢通，超來勁！

▲老師會先介紹精油歷史

▲每人一組，從六種單方精油挑選喜愛的 2-3 款，依照自己喜好來創造專屬味道的精油

▲從此，我有了這趟旅行的味道

這是一趟心生愉悅且放鬆的定點式渡假，待了兩晚仍覺意猶未盡，從辦理入住，服務人員奉上精油毛巾的那刻起，彷彿就依照看不見的節奏進行一場完整的自我修護，五感六覺的釋放再吸收，在在都能感受到被大自然支持的安心與美好！

▲神奇的鳳梨鼠尾草，手搓一下就能聞到明顯的鳳梨香氣

/ Info. /

秧悦美地度假酒店 Gaeavilla Resort

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地址：花蓮縣吉安鄉干城村干城二街100號

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！