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秀智斷開甜美風　戴DIOR新珠寶與手鐲錶加酷味

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▲▼ 秀智 。（圖／翻攝skuukzky IG）

▲秀智一身DIOR最新GEM DIOR珠寶與腕錶亮相，對球鞋款愛不釋手。（圖／翻攝skuukzky IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓「國民初戀」秀智向來以甜美俏麗風格著稱，日前她出席DIOR活動，以白襯衫搭配黑裙展現俐落風格，原來是身上全新的GEM DIOR系列珠寶與腕錶為她添個性美，每一件作品探索不規則的八邊形，抑或由分段彩色寶色階堆疊而成，獨特幾何線條非常搶眼。

▲▼ 秀智 。（圖／翻攝skuukzky IG）

▲秀智戴2個GEM DIOR戒指、精鋼腕錶與耳環。（圖／翻攝skuukzky IG）

▲▼ Dior 。（圖／公關照）▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲秀智戴GEM DIOR精鋼鑽石與白色珠母貝錶盤腕錶（左）310,000元，黃金精鋼青金石錶盤腕錶560,000元。（圖／Dior提供，以下同）

GEM DIOR系列共推出7只腕錶與11件珠寶，腕錶的造型靈感來自礦石天然晶體結構，呈現猶如碧璽原石的橫切面，錶帶則像極了迪奧先生籌謀高級訂製服時，將層層布樣固定於稿紙上的習慣，錶款從秀智所戴的精鋼鑲鑽款，到華麗的黃金彩色寶石款均備，每只錶另附黑色皮革錶帶供替換。

▲▼ Dior 。（圖／公關照）▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲GEM DIOR玫瑰金鑽石戒指（左）315,000元，GEM DIOR黃金鑽石彩寶戒指 455,000元。

秀智同時搭配的GEM DIOR系列耳環與2款戒指，特意錯位卻完美相接的鑲鑽或彩寶鍊結排出高高低低的波幅，存在感強烈，襯托她的青春魅力；而卸下華服珠寶，秀智是標準的丹寧控，最愛穿上牛仔褲，搭上各色素面T恤、GUESS波卡圓點蓬袖上衣，都讓粉絲大讚可愛。

▲▼ 秀智 。（圖／翻攝skuukzky IG）

▲秀智穿Guess點點裝青春俏麗。（圖／翻攝skuukzky IG）

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關鍵字：

秀智, DIOR, Guess

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