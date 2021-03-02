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「白寡婦」胸口大挖空辣翻天　「神力女超人」扮仙女白裙下藏孕肚

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記者王則絲／台北報導

第78屆金球獎頒獎典禮於美國時間2月28日透過線上進行，僅管無法所有人都到場走紅毯，眾星們依然盛裝參加視訊連線，除了有以《后翼棄兵》奪下大獎的安雅泰勒喬伊，穿著超深V綠色禮服搶焦點之外，還有「白寡婦」凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）與「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）擔任「黑白雙姝」，讓今年的金球獎更有看頭。

▲凡尼莎寇比、蓋兒加朵。（圖／翻攝自IG）

▲凡尼莎寇比、蓋兒加朵。（圖／翻攝自IG）

▲凡妮莎寇比穿著GUCCI禮服參加金球獎。（圖／翻攝自IG@vanessa__kirby）

凡妮莎寇比因於《不可能的任務6：全面瓦解》中飾演「白寡婦」一角而廣為人知，今年以《女人碎片》一劇入圍劇情類最佳女主角，當天凡妮莎選穿一襲GUCCI的黑色長禮服等待頒獎，並搭配Cartier珠寶，胸口大挖空的繞頸式裙裝性感至極，將她精瘦、緊實的肌肉線條展現出來，體態非常好看，裙襬也一口氣開衩到大腿上方，顯得比例極佳，最重要的還是那空靈的顏值，罕見擦上大紅唇，讓驚人女王氣場噴發。

▲凡尼莎寇比、蓋兒加朵。（圖／翻攝自IG）

▲凡妮莎寇比性感裝扮女王氣場爆棚。（圖／翻攝自IG@vanessa__kirby）

而於本屆金球獎擔任頒獎人的「神力女超人」蓋兒加朵，則是在今天驚喜宣布懷孕第三胎，表示當晚蓋兒是挺著孕肚現身紅毯，她身穿GIVENCHY創意總監Matthew Williams特別為她設計打造的高訂禮服，白色純絲的短洋裝下露出纖細雙腿，胸口則運用Tiffany & Co.的寶石項鍊點綴，相當大器、高雅，透膚、飄逸的效果讓蓋兒整個人宛如仙女，完全看不出是已經懷孕的體態，大啖巧克力蛋糕的俏皮模樣，更令人無法想像她即將成為三寶媽。

▲凡尼莎寇比、蓋兒加朵。（圖／翻攝自IG）▲凡尼莎寇比、蓋兒加朵。（圖／翻攝自IG）

▲凡尼莎寇比、蓋兒加朵。（圖／翻攝自IG）

▲蓋爾加朵懷著第三胎身孕出席金球獎紅毯。（圖／翻攝自IG@gal_gadot、品牌提供）

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關鍵字：

金球獎, 金球獎78, 白寡婦, 凡妮莎寇比, 神力女超人, 蓋兒加朵, 懷孕

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