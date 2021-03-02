不用再縮小腹！「5招」解決便秘，跟著做連膚色都亮一號

▲想要小腹消失，先從順暢排便開始！（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

現代人生活忙碌，三餐不定時以外，更有著便秘的困擾，要知道太多宿便累積，會使得肚子變大、臉上黯淡、下巴冒痘，更可能有口氣差的困擾，若想讓要便便順暢，以下幾點跟著做，有做真的有差喔！

#多吃粗糧

粗糧內含豐富的不溶性膳食纖維，它遇水膨脹，能幫助促進腸胃蠕動，減少食物在腸道內的時間，進而幫助便便排出體外。像是紫米、預擬和燕麥都是好選擇，尤其是燕麥飽腹感高且GI值低，若真的吃不慣也可和米飯混著吃，效果也不錯。

▲蘋果帶皮吃，通便效果更好。

#多吃高纖維蔬菜水果

許多女星早上都會空腹吃一顆帶皮蘋果，蘋果內含果膠和纖維素，能幫助潤腸通便，除了蘋果外，火龍果和鳳梨也是好選擇；蔬菜類像是南瓜、紅薯、芹菜和韭菜也都有很好的通便效果。

#補充適量優質脂肪

許多人減重戒油脂，搞得減重不成還便秘，其實想要通便，腸道內必須要有適量油脂，使腸道潤滑將便便推出去，日常我們可以多攝取堅果、橄欖油、酪梨和深海魚類，都能幫助補充健康油脂。

▲成人每天至少應攝取2000cc的水分。

#多喝水

水分能幫助便便合成，當攝取水分不足，會使便便變乾、變硬，排不出體外，導致變成宿便。因此每天要補充足夠水分，不僅能促進腸胃蠕動，對於瘦身也大有助益。

#養成定時排便習慣

我們知道人體都有生理時鐘，想要規律排便，不妨試試在固定時間在廁所醞釀便意，慢慢幫身體養成規律排便習慣。

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