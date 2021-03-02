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2021年台灣無印良品「有感降價」！30款4.4折起　超熱賣化妝水200元有找

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▲無印良品單品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲2021年無印良品降價單品，不少熱賣品都上榜。（圖／翻攝無印良品官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

日系居家品牌無印良品MUJI，每年優化產程提供產品降價已成常態，2021年已進入3月春夏季節，台灣也推出主打「良質良值」為概念的降價商品，目前釋出約31款包括服飾、雜貨、保養、文具與食品品類的降價商品，最低直降原價4.4折，連熱賣的「敏感肌化妝水」都有在降價名單之列。

▲無印良品單品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲撥水加工有機棉舒適休閒鞋，降至699元，是原價8.7折。

在日本無印良品宣布售款商品降價之後，大家總算盼到台灣無印良品降價的消息了，以滿足365天日常生活所需，選出品質於價格並重的商品，用「良質良值」為中心概念，推出31款商品降價，其中以PE單面可水洗枕的降幅最大，從原價1,590元降價至699元，等同是原價的4.4折。

▲無印良品單品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲PE單面可水洗枕，新價格699元，約原價4.4折。

本次降價涵蓋商品包括織品服飾、生活雜貨、美容保養、文具跟食品等，降幅較大的包括男有機棉天竺2入內衣，原價350元降至299元；聚酯纖維足跟緩衝運動鞋，從原價990元降至799元。聚氨酯低反發縫線枕原價1,590元，降至899元。

▲無印良品單品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲男有機棉天竺2入內衣，新價格為299元，約原價8.5折。

▲無印良品單品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲聚酯纖維足跟緩衝運動鞋，降價為799元，約原價8折。

此外不少熱賣品項也有降價，如該品牌連續3年都熱銷第一的「撥水加工有機棉舒適休閒鞋」，也從原價799元降價至699元；敏感肌化妝水原價250元起，現降至199元，有機棉直角襪原價120元，現在也降價至99元，食品銷售冠軍的「即食迷你拉麵」，價格也從49元調整至39元。

▲無印良品單品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲敏感肌化妝水從250元起降至199元起，約原價7.9折。

▲無印良品單品。（圖／翻攝無印良品官網）

▲有機棉直角襪降為99元，是原價120元的8.2折。

關鍵字：

無印良品, 降價, 良質良值

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