fb ig video ETtoday search mobile

專訪／台新金王子Peter Wu愛上「打坐」　設計的每件衣服都試穿

>

記者王則絲、林明瑋／專訪

旅法台灣設計師Peter Wu（吳昕威）創立個人品牌短短3年多時間，成功在國際打出名號，簡潔、率性卻精準的男裝為其特色。Peter在短暫回台灣期間接受《ET FASHION》專訪，近距離接觸到Peter本人，給人低調、靦腆的初印象，這讓人完全想不到，其實他還有個驚人的身份，那就是台新金控董事長吳東亮與夫人彭雪芬的兒子。大家一起聽聽Peter成為設計師的心路歷程，也揭開台灣知名商二代的神秘面紗。

▲▼旅法台籍設計師Peter Wu專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲旅法台灣設計師Peter Wu吳昕威。（圖／記者周宸亘攝）

【Peter Wu 吳昕威 小檔案】

吳東亮、彭雪芬之子
1984年出生於洛杉磯，在台北長大
畢業於美國長春藤盟校布朗大學、英國倫敦聖馬丁藝術與設計學院
曾任職於Lanvin、Lemaire
2017年於巴黎創立同名服裝品牌Peter Wu
不喝咖啡，喜歡喝Vodka shot

訪問當天，Peter身穿自己品牌的衣服現身，素雅低調、很有質感，不過面對媒體鏡頭似乎有些生疏，光是開頭打招呼就NG笑場了幾次，看著鏡頭擺Pose還會害羞到直喊：「我不行啦！」顯露可愛的個性，光看外表，你可能會猜Peter大約20多歲吧？但其實他今年已經36歲，一張俊俏童顏遺傳到媽媽彭雪芬的好基因。

▲▼旅法台籍設計師Peter Wu專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲今年36歲的Peter Wu，外表相當年輕，完全看不出年紀。（圖／記者周宸亘攝）

喜歡的衣服穿到爛

對於當設計師這條路，Peter表示從小就很確定，在小學、中學階段開始對穿搭很有想法，「我喜歡一件衣服，我就會一直穿、穿到爛掉為止。」現在也是一樣，喜歡的褲子可以一連穿好幾天。後來在國外唸書學服裝，接著在大品牌底下做事，獲得非常棒的經驗，但是Peter不安於現狀，他認為：「我後來覺得，我想要表達的美感跟生活方式，找不太到雷同的品牌在講這種故事，所以就想自己試試看。」構思了幾年，終於自創了品牌「Peter Wu」。

▲▼旅法台籍設計師Peter Wu專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲Peter Wu目前以男裝為主，作品在選品店Art Haus販售。（圖／記者周宸亘攝）

男裝品牌女裝起家

目前Peter Wu以男裝為主，設計大膽、簡約俐落、充滿細節又能融入日常，在台灣可於精品選貨店Art Haus購得，從消費客群來看，會發現其實有許多女性喜愛Peter Wu的男裝，Peter也知道這點，他透露，其實品牌一開始是以女裝起家，創作的第一件服裝是一件女生的「皮革運動衫」，畢竟在聖馬丁唸書時正是研讀女裝，為何後來轉做男裝？Peter坦言：「因為我就是不穿dress啊！」

現在品牌推出的服裝，Peter除了設計，還會親自挑布、打版與試穿，女裝細項太多，分為日裝、晚裝、工作裝、派對裝、長裙、短裙、洋裝，對他來說實在太複雜，難以體會，更不可能試穿，因此做到第二季時，他覺得很痛苦，於是決定稍做休息，這也是開啟背包旅行的契機之一。

▲▼旅法台籍設計師Peter Wu專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲Peter Wu非常喜歡背包旅行。（圖／記者周宸亘攝）

提到「背包旅行」，Peter的眼睛都亮了，他熱愛走訪不同的城市，「可以完全換一個環境，在不知道怎麼溝通的情況下，一定會找出新的方法。」即使得時時小心治安問題，甚至食物中毒、上吐下瀉過好幾次，他還是覺得過程十分有趣，也將旅途中的所見所聞，轉變成為創作養分。

打坐清出腦內空間

新冠肺炎疫情影響，短期內很難再有背包旅行的機會，Peter近期開始研究起「打坐」，他認為和背包旅行的概念相同，「我發現當東西裝得太滿的時候，不管是創作還是生活都會有點卡住，因為沒有清出空間，新的東西進不來。」於是他靠自己緩慢摸索，藉由打坐去除雜念，「在巴黎幾乎每天或每隔一天，至少會打坐1個小時吧！因為這樣做，我做事情變得更加專注、動作更快。最近也會睡覺前打坐，就會睡得非常好。」

▲▼旅法台籍設計師Peter Wu專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲因疫情關係，Peter 養成了新的習慣「打坐」。（圖／記者周宸亘攝）

從「背包旅行」中，Peter獲得了許多靈感，從新的習慣「打坐」中，則學會了歸零思考，幫助激盪出新的想法，這些都是他的創作泉源。成立僅3年多的個人品牌，未來還有很長的路要走，以一個亞洲人的身份，去做大家認為外國人才做得到的事，是Peter的目標。

無框架的Peter Wu

若是用一個詞來形容「Peter Wu」，Peter認為是「無框架」，「我一直都很追求比較率性一點的做事方式。」但同時他也注重細節，「因為每個小detail都會影響到完整性，一個扣子放在左邊0.2公分跟左邊0.3公分，感覺就會不一樣。」既要天馬行空，又必須注意每一方寸，是精準的率性。

關鍵字：

Peter Wu, 吳昕威, 吳東亮, 彭雪芬, 背包旅行, 打坐, 台灣設計師, 專訪

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過

日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過

IU首次嘗試「狗啃瀏海」開心狂自拍　酷帥嘻哈風網友評價很兩極

IU首次嘗試「狗啃瀏海」開心狂自拍　酷帥嘻哈風網友評價很兩極

歐陽娜娜背著爸爸偷染「玫瑰金髮色」登熱搜　難得平價穿790元ZARA衫 華碩筆電才7990元！夢幻白色、才1公斤　帶出門超級輕鬆 差了21歲！木村光希濃妝露長腿擺拍　輸給孫藝真逆生長臉蛋 60歲方芳芳超凍齡讓人看傻眼　豪氣喊：保養品多貴都捨得！ 關穎生三胎更瘦！親推「204斷食法」早午餐吃飽、有2樣不能碰 孫藝真最新造型電暈眾人！頂「鮮花頭飾」美如天仙　網：羨慕玄彬 金秀賢西裝反穿　大露「背脊線」性感破表　網友：要噴鼻血了！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面