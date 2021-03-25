專訪／台新金王子Peter Wu愛上「打坐」　設計的每件衣服都試穿

記者王則絲、林明瑋／專訪

旅法台灣設計師Peter Wu（吳昕威）創立個人品牌短短3年多時間，成功在國際打出名號，簡潔、率性卻精準的男裝為其特色。Peter在短暫回台灣期間接受《ET FASHION》專訪，近距離接觸到Peter本人，給人低調、靦腆的初印象，這讓人完全想不到，其實他還有個驚人的身份，那就是台新金控董事長吳東亮與夫人彭雪芬的兒子。大家一起聽聽Peter成為設計師的心路歷程，也揭開台灣知名商二代的神秘面紗。

▲旅法台灣設計師Peter Wu吳昕威。（圖／記者周宸亘攝）



【Peter Wu 吳昕威 小檔案】

吳東亮、彭雪芬之子

1984年出生於洛杉磯，在台北長大

畢業於美國長春藤盟校布朗大學、英國倫敦聖馬丁藝術與設計學院

曾任職於Lanvin、Lemaire

2017年於巴黎創立同名服裝品牌Peter Wu

不喝咖啡，喜歡喝Vodka shot

訪問當天，Peter身穿自己品牌的衣服現身，素雅低調、很有質感，不過面對媒體鏡頭似乎有些生疏，光是開頭打招呼就NG笑場了幾次，看著鏡頭擺Pose還會害羞到直喊：「我不行啦！」顯露可愛的個性，光看外表，你可能會猜Peter大約20多歲吧？但其實他今年已經36歲，一張俊俏童顏遺傳到媽媽彭雪芬的好基因。

▲今年36歲的Peter Wu，外表相當年輕，完全看不出年紀。（圖／記者周宸亘攝）



喜歡的衣服穿到爛

對於當設計師這條路，Peter表示從小就很確定，在小學、中學階段開始對穿搭很有想法，「我喜歡一件衣服，我就會一直穿、穿到爛掉為止。」現在也是一樣，喜歡的褲子可以一連穿好幾天。後來在國外唸書學服裝，接著在大品牌底下做事，獲得非常棒的經驗，但是Peter不安於現狀，他認為：「我後來覺得，我想要表達的美感跟生活方式，找不太到雷同的品牌在講這種故事，所以就想自己試試看。」構思了幾年，終於自創了品牌「Peter Wu」。

▲Peter Wu目前以男裝為主，作品在選品店Art Haus販售。（圖／記者周宸亘攝）



男裝品牌女裝起家

目前Peter Wu以男裝為主，設計大膽、簡約俐落、充滿細節又能融入日常，在台灣可於精品選貨店Art Haus購得，從消費客群來看，會發現其實有許多女性喜愛Peter Wu的男裝，Peter也知道這點，他透露，其實品牌一開始是以女裝起家，創作的第一件服裝是一件女生的「皮革運動衫」，畢竟在聖馬丁唸書時正是研讀女裝，為何後來轉做男裝？Peter坦言：「因為我就是不穿dress啊！」

現在品牌推出的服裝，Peter除了設計，還會親自挑布、打版與試穿，女裝細項太多，分為日裝、晚裝、工作裝、派對裝、長裙、短裙、洋裝，對他來說實在太複雜，難以體會，更不可能試穿，因此做到第二季時，他覺得很痛苦，於是決定稍做休息，這也是開啟背包旅行的契機之一。

▲Peter Wu非常喜歡背包旅行。（圖／記者周宸亘攝）



提到「背包旅行」，Peter的眼睛都亮了，他熱愛走訪不同的城市，「可以完全換一個環境，在不知道怎麼溝通的情況下，一定會找出新的方法。」即使得時時小心治安問題，甚至食物中毒、上吐下瀉過好幾次，他還是覺得過程十分有趣，也將旅途中的所見所聞，轉變成為創作養分。

打坐清出腦內空間

新冠肺炎疫情影響，短期內很難再有背包旅行的機會，Peter近期開始研究起「打坐」，他認為和背包旅行的概念相同，「我發現當東西裝得太滿的時候，不管是創作還是生活都會有點卡住，因為沒有清出空間，新的東西進不來。」於是他靠自己緩慢摸索，藉由打坐去除雜念，「在巴黎幾乎每天或每隔一天，至少會打坐1個小時吧！因為這樣做，我做事情變得更加專注、動作更快。最近也會睡覺前打坐，就會睡得非常好。」

▲因疫情關係，Peter 養成了新的習慣「打坐」。（圖／記者周宸亘攝）

從「背包旅行」中，Peter獲得了許多靈感，從新的習慣「打坐」中，則學會了歸零思考，幫助激盪出新的想法，這些都是他的創作泉源。成立僅3年多的個人品牌，未來還有很長的路要走，以一個亞洲人的身份，去做大家認為外國人才做得到的事，是Peter的目標。

無框架的Peter Wu

若是用一個詞來形容「Peter Wu」，Peter認為是「無框架」，「我一直都很追求比較率性一點的做事方式。」但同時他也注重細節，「因為每個小detail都會影響到完整性，一個扣子放在左邊0.2公分跟左邊0.3公分，感覺就會不一樣。」既要天馬行空，又必須注意每一方寸，是精準的率性。