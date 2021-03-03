網喊：美哭必收！雅詩蘭黛#420花瓣頰彩、香奈兒持色唇萃新色「草莓奶茶」

▲雅詩蘭黛經典色號#420推出限定唇膏及頰彩。（圖／品牌提供）



記者張毓容／台北報導

每個美妝品牌都會有其經典代表唇彩或色號，不僅是新粉入門首選目標，不定時推出的限定版或新色更讓許多鐵粉必包色收藏。像是雅詩蘭黛就將全球最熱賣的經典唇彩「#420玫瑰荔枝」推出玫瑰限定版，更首次以#420色推出頰彩，搭配立體花瓣浮雕，美到讓人捨不得用；而香奈兒則是為高人氣熱賣的超炫耀持色唇萃推出全新6色，其中溫柔百搭的草莓奶茶色「#174草莓慕斯」更被網友封為必搶美色。

▲雅詩蘭黛以經典「#420玫瑰荔枝」色推出「玫瑰限定版」唇膏及頰彩。（圖／記者張毓容攝）



每個美妝品牌都有其最出名的經典代表色號，而說到雅詩蘭黛絕對就是連續好幾年全球熱賣第一的「#420玫瑰荔枝」！今年雅詩蘭黛在白色情人節前夕，特別推出玫瑰限定版，更首次將此經典色延伸至頰彩推出限量「玫瑰荔枝」色腮紅，仙氣十足的唇頰美色，讓你戀愛運直升。

▲雅詩蘭黛 絕對慾望奢華唇膏 玫瑰限定款，#420玫瑰荔枝。（圖／記者張毓容攝）



於2014年推出的「#420玫瑰荔枝」是為了致敬雅詩蘭黛夫人，揉和了鮮嫩玫瑰色和溫柔豆沙色而打造的專屬色號，不挑膚色、溫柔又能顯氣場，一推出就大受歡迎，平均每天賣出2700支，成為全球最暢銷的色號，也被網友讚為「最不挑膚色最不容易踩雷的百搭色」。這次推出的玫瑰限定版，讓唇膏外殼也染上溫柔優雅的「玫瑰荔枝」色，從裡到外都渲染上絕美玫瑰色。

▲雅詩蘭黛 玫瑰乳霜腮紅 玫瑰限定版 。（圖／記者張毓容攝）



首次以「#420玫瑰荔枝」色打造的玫瑰乳霜腮紅，不僅外殼染上「玫瑰荔枝」色，腮紅本身更是有著立體玫瑰花瓣壓紋設計，就像把整朵玫瑰濃縮進腮紅盒裡，美到讓人捨不得用！且保濕綿密的乳霜質地，抹上肌膚瞬間轉化為細緻貼膚的粉霜，帶有微霧光澤的玫瑰豆沙色，一抹就有好氣色。全台只有超限量300顆，僅在指定櫃位販售，想收的粉絲快手刀搶起來。

▲CHANEL 超炫耀持色唇萃推出全新6色 。（圖／品牌提供）



而以水感透亮光感但又擁有超強持久妝感，獲得眾多美妝版網友喜愛的超炫耀持色唇萃，也是香奈兒高人氣熱賣唇彩代表，今年帶著6款超美新色強勢回歸，成分妝感更升級，不僅更持色，也更保濕舒適。

▲超炫耀持色唇萃以水感亮澤和持妝效果受到歡迎 。（圖／品牌提供）



香奈兒超炫耀持色唇萃擁有雙頭設計，一端是飽和顯色的液態唇釉，含有豐潤持色和保濕唇釉兩大配方成分，能展現持久持色效果與飽和色彩，另一端則是猶如「唇彩雨衣」的舒適透明護色唇蜜，不僅能增添晶燦光澤，讓唇萃色澤更璀璨閃耀，打造Q彈嘟嘟唇，還能牢牢包著唇萃色彩，持妝效果更持久，讓唇萃色澤長時間不掉色不沾染。

▲手上試色由右至左依序為#166～#182，model實擦為#174草莓慕斯 。（圖／記者張毓容攝）



這次新增的6款新色包含玫瑰米色#166阿薩姆奶茶、淺藕粉色#172豆沙牛奶、淺珊瑚莓色#174草莓慕斯、磚紅色#176深焙烏龍、深酒紅色#180紅玉烏龍、玫瑰木棕色#182冰滴咖啡。其中必收美色首推#174草莓慕斯，溫柔百搭的裸粉奶茶色，不僅氣質滿分，更不挑膚色，誰擦誰美。

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