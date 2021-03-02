BABY-G時分針竟是皮卡丘頭像！　粉紅愛心尾巴錶帶Q爆

▲CASIO BABY-G Pokémon聯名系列呈現遊歷在迷彩世界的皮卡丘，5,200元。（圖／BABY-G提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

時尚圈近日又吹起寶可夢風潮，繼美國丹寧品牌LEVI’S推出POKÉMON系列男女裝與配件，CASIO旗下女錶BABY-G也加入聯名陣容，推出BA-110PKC聯名腕錶，錶帶和錶帶扣以粉紅迷彩配上女生皮卡丘的心型尾巴圖案裝飾，細看時針與分針也加入皮卡丘面貌及耳朵的元素，超級卡哇伊。

▲BABY-G Pokémon聯名錶的時針與分針讓人聯想到皮卡丘的頭像。

去年為了慶祝BABY-G成立25週年，CASIO首次與寶可夢合作，採用8-Bit點畫風格創作皮卡丘錶，讓人聯想起90年代電子遊戲的藝術，而今年二度聯手打造的BA-110PKC腕錶，整體設計以女生皮卡丘為主角展現風格甜美，背光圖案不僅有其頭像，錶背也鐫刻其圖案，搭配靈感源自招牌精靈球的包裝，更添收藏價值。

▲BABY-G Pokémon聯名錶的包裝靈感源自精靈球。

不僅可以將皮卡丘錶戴上手，還能將穿上身，因為LEVI’S以第一版動畫為主題推出寶可夢系列，讓皮卡丘躍上品牌經典的丹寧外套和551直筒牛仔褲上，還重現卡通裡「小霞」的裝扮，推出胸口飾有「波克比」刺繡的黃色短版背心、紅色吊帶牛仔短褲，讓忠實粉絲又有敗家理由了。

▲LEVI’S X POKÉMON聯名系列服裝與配件很吸睛。（圖／品牌提供）

►乏人問津的飛行錶大復活 IWC復刻內外升級

►秀智斷開甜美風 戴DIOR新珠寶與手鐲錶加酷味

