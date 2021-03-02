米蘭時裝周／孫藝真看VALENTINO大秀　最新花瓣靴、鉚釘包美翻了

▲VALENTINO秋冬大秀在1日舉行，南韓女星孫藝真也親自在IG發文加入看秀行列 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

萬眾期待的VALENTINO秋冬大秀於1日晚間登場，本季運用極簡黑白色調，賦予格紋、動物印花和波點圖案，創造豐盈時尚感，就連韓星孫藝真也親自在IG發文加入看秀行列，成功製造話題；同一日還有MSGM運用鮮明色彩演繹復古舞池造型，為枯燥的疫情時期注入活力。

▲本季黑白色調貫徹所有，透過格紋、動物印花和波點圖案豐富視覺效果 。（圖／品牌提供）

VALENTINO的傳統浪漫風格深受時尚迷喜愛，本季通過創意總監Pierpaolo Piccioli選在米蘭劇院揭開大秀序幕，最鮮明的特色莫過於勻稱的黑白色調，與以往的VALENTINO很不一樣，雖然黑白但是一點也不乏味，視覺效果強烈的格紋、動物印花和波點圖案，不分性別皆可演繹。品牌最標誌性的鉚釘設計，在裸色高跟鞋的鞋頭上和Valentino Garavani Rockstud的包上被延展，充分體現龐克本色；而包內的紅色襯裡，營造深邃層次感，隨著橡膠花瓣和特大鉚釘在長靴上發揮，無疑是本季爆款亮點。

▲模特兒腳踩厚底高跟鞋與花瓣長靴出場，鉚釘包也有全新樣貌 。（圖／品牌提供）

此次更為百褶裙塑造嶄新的比例、把短外套和外套化為小斗篷，將晚禮服化繁為簡成飄逸脫俗的翼片，以緞帶連結，更運用超短身的服飾為整體比例創造亮點，模特兒腳踩厚底高跟鞋與長靴出場，彼此相映成趣；男裝長褲同樣採取及踝設計，很有個性。

▲MSGM 2021秋冬女裝系列輪廓鮮明的衣著仿佛為舞台而生。（圖／品牌提供）

同樣在1日登場的還有MSGM 2021秋冬女裝系列，受到疫情影響，創意總監Massimo Giorgetti提出了MANIFESTO （宣言）理念，輪廓鮮明的衣著仿佛為舞台而生，採用光澤的乳膠漆皮面料、並在塔夫綢和針織衫中加入亮片，增強整體視覺效果，結合濃郁而充滿活力的色彩，仙客來紅、焦糖棕、屏幕綠、深紫色，傳達回到舞池的渴望。

此外，也與米蘭藝術家亞歷山德羅·卡拉布雷斯（Alessandro Calabrese）合作，將其抽象圖像與浮華花朵印製在服裝上，與前衛大膽的蟒蛇紋印花以及Logo圖騰相佐，重燃對生活的熱情。

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