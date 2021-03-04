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契爾氏「發光神器」大罐下殺3180元　粉絲用完6瓶、痘疤消失無蹤

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文／C編

保養最怕的就是無感，擦了層層疊疊卻徒勞無功，尤其是美白類的保養品，如果臉部肌膚暗沉沒辦法改善，那幹嘛塗在臉上？有一款保養品在網路上獲得一片好評，用起來很有感，肌膚都跟著勻亮了起來，就是契爾氏（KIEHL'S）的「激光極淨白淡斑精華」，購物網站「Her和她」限量推出100ml，原價4000元、限量特價3180元，數量不多，一定要手刀搶。

▲Her契爾氏美白淡斑精華 。（圖／Her）

▲契爾氏激光極淨白淡斑精華100ml，原價4000元、特價3180元，點我購買。

契爾氏的激光極淨白淡斑精華早就是美妝界一直都很紅的「美白神器」，雖然還在冬末春初，但美白可以說是一年四季都要做的事情，因此這罐單品從來不退燒，向來是話題討論度第一名。

▲契爾氏,Her,Her和她,Kiehl’s,美白,精華,保養。（圖／kiehlskorea IG）

▲契爾氏的激光極淨白淡斑精華很受歡迎。（圖／kiehlskorea IG）

盤點網路上的評價，幾乎都是好評，「遇到它簡直驚為天人也太好用了吧！皮膚真的會變白加保濕」、「淡痘疤超有感」、「淡痘疤有感！用化妝棉剪小塊濕敷，不到一週就淡5成了」、「大推超愛用了5、6瓶」。

▲契爾氏,Her,Her和她,Kiehl’s,美白,精華,保養。（圖／kiehlskorea IG）

▲網路上好評不斷。（圖／kiehlskorea IG）

契爾氏激光極淨白淡斑精華富含溫和又有效的美白成份「激光活能C」，能有效淡化黑色素，改善斑點與肌膚暗沉，讓肌膚更透亮無瑕；另外也添加了保濕成份，可以提高肌膚含水量，讓肌膚加倍水潤透亮，同時讓美白成份更容易被吸收作用，讓全臉更淨白透亮。

「Her和她」推出契爾氏激光極淨白淡斑精華100ml，原價4000元，超限量下殺3180元，還揪朋友一起囤起來！

▲Her契爾氏美白淡斑精華 。（圖／Her）

▲契爾氏激光極淨白淡斑精華100ml，原價4000元、特價3180元，點我購買。

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