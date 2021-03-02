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42歲艾莉絲像大學生！每天保養靠3步　完全看不出是兩個孩子的媽

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記者李薇／綜合報導

在這個充滿選擇的世代，面對琳瑯滿目的保養品，其實許多人不知道該如何選擇，一層一層的塗抹在臉上，多餘的成分反而更容易造成肌膚的負擔。藝人艾莉絲提出「減法保養」哲學，只要透過潔淨、保濕、緊緻3個步驟，就能滿足肌膚所需的基礎呵護，負擔成分減少，保養的更好，由內而外展現自然透亮的無暇美肌。

▲艾莉絲,保養,JONZAC,OUI ORAGNIC,。（圖／翻攝自臉書）

▲42歲艾莉絲保養得超級好。（圖／翻攝自臉書）

已經邁入42歲的艾莉絲，卻越活越年輕，她認為：「在試過各種保養品後發現，其實自己做需要的只有清潔、保濕、凍齡，多年來使用有機植萃調理肌膚，改善原本容易過敏、發癢、長痘痘的膚況，即使邁入42歲，我的肌膚狀況比24歲更健康穩定。」因此，她的保養步驟也化繁為簡，只需要簡單的3個步驟，就可以完成。

STEP 1. 清潔

艾莉絲每天都會使用JONZAC活泉深層洗面膠，99.75%天然成分，可輕鬆洗去毛孔深處髒污及殘留餘妝，無界面活性劑，避免過度清潔，完美維護油水平衡，高效鎖住水分，洗後不乾澀可立即感受清爽柔嫩。

▲艾莉絲,保養,JONZAC,OUI ORAGNIC,。（圖／翻攝自臉書）

▲艾莉絲都挑選有機的保養品呵護肌膚。（圖／翻攝自臉書）

STEP 2. 保濕

讓肌膚擁有足夠的水分是養成水煮蛋美肌的重要關鍵。OUI ORAGNIC玫瑰純露花水以頂級「大馬士革玫瑰花瓣」以單一蒸餾法蒸餾而成，花瓣由人工採摘後以純淨度高達99%的淨水於蒸餾器中提煉出精油與純露花水，有機成分高達98%，天然的純淨的成分就是要讓肌膚只接吸收來自大自然的純粹精華，還可以當作面膜使用，非常方便。

▲艾莉絲,保養,JONZAC,OUI ORAGNIC,。（圖／翻攝自臉書）

▲42歲艾莉絲保養得超級好，完全看不出是兩個孩子的媽。（圖／翻攝自臉書）

STEP 3. 緊緻

最後在臉部緊緻的部分，艾莉絲選用JONZAC活泉青春絲綢乳為讓肌膚重返青春，不含Paraben防腐劑及人工香精，添加源自法國地底1850公尺活泉水，給肌膚天然豐富的礦物保濕精華，POLY-OX®專利技術則將有效的成分轉為細小分子，讓具有保濕功效的玉米及大豆發酵萃取深入滲透肌膚底層，為肌膚添加防護屏障，提升光澤水感。

▲艾莉絲,保養,JONZAC,OUI ORAGNIC,。（圖／翻攝自臉書）

▲艾莉絲所使用的保養單品。（圖／品牌提供）

關鍵字：

艾莉絲, 保養, JONZAC, OUI ORAGNIC

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