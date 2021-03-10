2021小白鞋網友熱搜款TOP 8　怎麼買都不嫌多

小白鞋的百搭、經典的特性無須多解釋，不論是休閒穿搭或是正裝打扮，小白鞋都可以輕鬆融入各種造型之中，而且怎麼買都不嫌多。以下就為大家整理了8款在Dcard引發高度討論的人氣款，其中包含Nike Aire Force 1、紐約白鞋之王Common Projects、法國國民小白鞋Veja等，往下滑看完整商品介紹＋價錢，小白鞋控們一起來更新購買清單。

2021精選小白鞋推薦1：Veja V-Lock Sneakers

從艾瑪華特森（Emma Watson）到梅根（Meghan Markle）都愛穿的法國國民白鞋Veja，以環保的設計理念聞名，所有鞋款皆以亞馬遜流域的天然橡膠作為鞋底。除了常見綁帶鞋之外，本篇要推薦Veja魔鬼氈設計 的「V-Lock Sneakers」鞋款，簡單有型，穿脫還很方便，不論是哪一種穿搭都能輕鬆駕馭！

2021精選小白鞋推薦2：Converse Renew系列 Chuck 70

2019年Converse宣布品牌加入環保行列，啟動了三階段的 Renew 環保系列，從鞋面到鞋帶，都是以 100% 回收物所製造而成的。而在去年推出的Renew Chuck 70系列當中，以奶油白的Chuck 70 Hi與Chuck 70 Ox 最受歡迎，鞋面上去除了金屬眼孔，取而代之的是立體的車縫棉線，品牌logo也換上了白色的設計，整體奶油白的色調更是比起一般的小白鞋多了一分仙氣。

2021精選小白鞋推薦3：Everlane The Court Sneaker

歐美品牌Everlane的牛仔褲一直以來都受到許多穿搭部落客的喜愛，近幾年品牌也開始發展出越來越多商品種類。Everlane相當注重環保議題，而其推出的The Court Sneaker使用的材料比一般小白鞋少、製作過程也盡量降低浪費，時尚同時也兼顧環保！

2021精選小白鞋推薦4：Reebok Leather經典鞋

Reebok 的經典皮革白球鞋絕對也是編輯鞋櫃中必備的小白鞋之一，不只舒適好穿，不論是俏麗的短裙、短褲配上白長襪的減齡穿搭，或是愜意的休閒風都很適合，這種復古又時髦的版型絕對不會錯！

2021精選小白鞋推薦5：Superga帆布鞋

來自義大利的Superga，超親民的價格，平均NT$2,000左右就能入手一雙白鞋，舒適又好穿，就連英國王室凱特王妃（Kate Middleton）都是忠實粉絲！Superga的白鞋沒有過多的設計，適合搭配於各種風格，品牌發展到現在，衍生出許多不一樣的鞋型，不論是小隻女想要增高的厚底鞋、穿脫超方便的懶人鞋，或是日常百搭的平底白鞋，都可以在Superga找到最適合自己的那一雙白鞋！

2021精選小白鞋推薦6：Nike Air Force 1系列

從籃球鞋衍生出來的Nike Air Force 1，中性的帥勁風格是許多時尚潮人的必備單品，可以全身休閒運動風的穿搭，也可以搭配小碎花洋裝，來點甜美個性的感覺，加上有點厚度的鞋底，也非常適合個子較為嬌小的女生做造型搭配！

2021精選小白鞋推薦7：Common Projects Original Achilles 1528

由Peter Poopat 和 Flavio Girolami所創立的紐約品牌Common Projects，以復古的低筒網球鞋型，在時尚圈大開知名度。其中又以低筒的Original Achilles 1528最受歡迎，採用極簡的Neppa純白色皮革製作，外觀上僅簡單地燙金上「鞋款型號＋尺寸＋顏色」10個數字，就像是每雙鞋獨有的身份字號一樣！

Common Projects每一雙鞋都是由義大利鞋廠製作，並且以手工的方式加以車縫，也造就了它有「白鞋之王」的稱號。雖然一雙鞋要破萬的價格，但是其極簡又耐穿的特性，絕對值得白鞋控此生投資一雙來穿穿看！

同場加映：義大利Golden Goose Deluxe Brand小髒鞋

2016年爆紅的義大利「小髒鞋」Golden Goose Deluxe Brand（簡稱GGDB），曾出現在許多明星的私服穿搭之中，其最大的特色就是手工刷色出仿舊、仿髒的視覺效果，在穿搭上可以呈現出一種街頭、隨性的感覺，而且完全不用擔心新鞋穿出去怕弄髒！

Golden Goose Deluxe Brand的鞋款平均落在2萬之內，如果有較多的預算，不妨也可以參考看看！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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