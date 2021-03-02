安格斯12星座一周運勢3／1-3／7　雙子桃花運極強、天秤換工作趁現在

牡羊座 3.21~4.20

受到水星拉正回穩的影響，本週牡羊座內心有潛在的焦慮感，雖然表面上看來與平時無異，但要時時關注自己的情緒，工作或朋友互動中，恐怕會有情緒化的衝突，得試著與外在的不平衡和平相處。此外春天的前夕也彷彿是你冬日運勢的最低點，不忙碌的日子就建議牡羊座低調再低調，默默耕耘不惹事，事情才不會一一來惹你。

金牛座 4.21~5.20

在行星的加持下，金牛座原本被動閉俗的個性會隨著春天腳步的接近而慢慢消磨，取而代之的是金牛座滿滿的活力與對工作的熱情，這陣子的金牛座與朋友、長輩的交流會特別多、特別熱絡，單身者有機會結識到與你相同頻率的對象，只是有對象者，此時感情上仍呈放空狀態，平常心會比較快樂。

雙子座 5.21~6.20

結束了各式大型假期，雙子座總算能慢慢調適自己，把心重新放回工作或是課業上，未來將是值得衝刺打拼的時期，尤其經過連續幾週持續低迷的充電放空狀態，這週的你則能拿出百分百的實力，成為團隊中驚人的大黑馬。桃花運極強，不過多半是萍水相逢的短暫緣份。最好多多觀察，找到與你最MATCH的對象。

巨蟹座 6.21~7.21

火星在週間轉換，為巨蟹座投下了一顆不定時炸彈，這週的你顯得心浮氣躁，容易莫名的為小事不耐煩，或顯得急躁，尤其工作上或是與大夥兒一同出遊時，得時時克制一下自己的情緒，當你一再責怪別人沒默契時，也要想想是不是自己的問題。異性緣還不錯，身邊的人不管熟不熟都對你很友善，感情機會多，但進展還是牛步。

獅子座 7.22~8.22

生活難免有許多辛苦之處，不過獅子座就是有辦法消化分解那些不愉快，轉化成讓自己強大的養分！本週的獅子座會在忙碌中找到成就感，在與朋友的關係上較為不佳，但樂觀的你可以從工作或學業成績上得到安慰，感情平平。得看緊荷包，本週的金錢流向不明，不以為意的小花費可能累積出驚人支出。

處女座 8.23~9.22

揮別了金星的駐守，處女座這週運勢略略黯淡，人際關係的表現似乎不如前面幾週來得好，在工作方面遇到某些外來的壓力，而這週間火星移轉，則為處女座帶來不穩定的氛圍，得注意自己平時容易對人不對事的缺點，看待事情還是要理性客觀才好。感情之路停停走走，有對象的，小小的不愉快很容易在心中留下疙瘩。

天秤座 9.22~10.22

工作、學業、人際運勢都漸入佳境，只要作好連假後的收心準備，接下來就能把全副心思放在你的目標上，工作中的你會得到更多注目，圓融的社交手腕，也能讓你從中結識不少志同道合的夥伴，此時特別適合轉職、換跑道，你將能快速適應並愛上新的生活。感情上運勢偏弱，太忙碌、事情太多而忽略了許多愛情機緣。

天蠍座 10.23~11.22

別以為朋友永遠只能扮演聊天打嘴砲的角色，獨來獨往的天蠍座，這週該嘗試不一樣的風格，踏出舒適圈給自己進一步認識了解朋友的機會，因此最近「朋友」將會是你的大貴人，無論工作或感情都能在你最迷惘之際給你客觀的建議。工作上可能有些瑣碎的麻煩緾身，不過危機就是轉機，通過考驗，日後將有不凡的收穫與成就。

射手座 11.23~12.21

射手座本來就是屬於熱愛跑跑跳跳的星座，這週只要有空閒，不管你有多懶多宅，往外走走才能吸收好運氣，不妨趁著天氣不錯的日子出去遛達。工作上有些粗心大意的情況，若不想衍生後續麻煩，文件出手前最好委託同儕幫你檢查，小失誤雖然不會壞了大事，不過這種調調可能會惹惱你的頂頭上司喔。

摩羯座 12.22~1.19

似乎有點端倪的愛情運，隨著金星的移轉，到了這週一下子又沒FU了，不過感情是需要付出努力的，想擺脫單身狗身分的摩羯座，這週適合主動提出邀約，不論有沒有感覺，多點互動聊天，才能更清楚知道對方是不是自己的真命對象喔！事業運勢正旺，這週積極點，將可以順風順水過關斬將，在長官面前有不錯的表現。

水瓶座 1.20~2.18

這週水瓶座財運宮位中星光熠熠，太陽和金星的先後進駐，為你帶來十分熱鬧的運勢變化，而其中最要特別注意的，莫過於荷包與愛情。本週的你荷包蠢蠢欲動，雖有進帳，但在花錢的欲望上也特別多，建議你還是擦擦口水、節制一點。感情上愈是樂觀開心，也愈能招來朵朵桃花，單身者多打扮自己，魅力將不是凡人能擋。

雙魚座 2.19~3.20

金星和太陽呈現合相，對雙魚座來說就是買一送一的超級好運期，特別是愛情能首當其衝，運勢精采可期，沒有對象的人桃花朵朵，有機會遇見心動對象，有對象者感情愈益成熟，可以有更進階的規劃。人際關係同樣強盛，適合與朋友聚會，認識契合的好友。唯獨財運偏弱，本週最好先避免高額投資，站穩市場腳步再走下一步。