《薛西弗斯的神話》朴信惠穿搭大解密！用服裝造型看懂女主角人格設定

由朴信惠、曹承佑一同主演的《薛西弗斯的神話》，是一部以科幻懸疑為主題的韓劇，故事講述天才工程師韓泰術與來自未來的女戰士姜瑞海，攜手拯救世界的冒險之旅，繼韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》朴信惠再次接下科幻劇本，這回女戰士一角在造型上有哪些亮點，快往下滑看仔細：

生長於戰爭背景的姜瑞海，從小就跟隨著她的軍人父親學習各種生存技巧，在造型方面，時常選擇軍裝登場，像是藍綠色襯衫、黑色花紋絲巾及墨綠色後背包等，搭配方便她隱身戶外的大地色調單品，不同於平時的氣質女神，歐妮化身女戰士保護國家。

為了迎合姜瑞海所處的戰爭環境，朴信惠選擇的服裝十分簡約，像是方便活動的吊帶裝束、恬淡配色的長版襯衫，皆反映出歐妮樸實的角色設定。

當姜瑞海來到男主韓泰術所存在的世界，身上的穿搭變得更率性、俐落，包含帥氣酒紅皮衣、寬版Oversize西裝外套，不像在戰亂世界的純樸風，多了一份時髦感。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 韓國大邱專出俊男美女！孫藝珍、宋慧喬、文彩元、劉亞仁...7位高顏值韓星時尚風格解析

● 解密「準GD嫂」Blackpink Jennie桃花穿搭術！白襯衫、長版T...常見單品就能搭出甜美性感風

● 《薛西弗斯的神話》朴信惠穿搭大解密！用服裝造型看懂劇中女主角人格設定(持續更新)