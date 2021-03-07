韓國女Idol的愛用香水盤點！Jennie這款清新脫俗、華莎中性香好迷人

一個人身上的香氣也可以成為記憶點，你有自己偏好的香氛類型嗎？來看看以下韓國女idol們的御用香氛，搞不好就會發現適合你的。

Jennie - Chanel LES EAUX DE Paris Venies

LES EAUX DE這系列以香奈兒女士最鍾愛的渡假勝地做為靈感，Jennie身為香奈兒的形象大使，先前就有拍過這支香水的廣告，代表的香氣是同時具有清新脫俗及柔美魅力的「巴黎-威尼斯」。

威尼斯以卡加布里亞柑橘為氣味的主軸，並結合了優雅的橙花打造輕盈、明亮的前調，中味有鳶尾、粉紅胡椒等，搭配東方琥珀調性的香草與東加豆，底蘊溫暖飽滿，結合了清新與感性，讓威尼斯更具吸引力。

華莎-Creed Royal Water 皇家之水淡香精

Mamamoo成員華莎私下個性幽默、豪爽，在綜藝節目中也憑藉著真實面貌大放異彩，好感度極佳的她上了舞台可以說是張力十足，帥氣兼具性感的模樣讓她擁有眾多女粉絲，華莎在採訪中透露她愛用的香水是Creed的皇家之水淡香精，給人酷酷的感覺。

這款香氛是柑橘馥奇調的中性香，以清新的柑橘和薄荷做為開端，帶來一些沁涼的感受，中段的羅勒、杜松子則給人綠葉和泥土質感的香氣，最後以麝香、龍涎香收尾，讓整體香氣更加沉穩迷人。

IZ*ONE 張元英- Prada Candy 淘心女郎女性淡香精

今年才剛要滿17歲的IZ*ONE忙內張元英，170公分的她擁有一雙大長腿，不合常理的身材讓她擁有「12頭身」的稱號，拍照時甚至還要把腿修短，完全不是常人的煩惱啊！而她愛用的香氛，就是跟她一樣甜美的Prada Candy。

這款香氛在淘氣的感覺中又流露出女人味，以安息香結合濃厚焦糖氛調，並以一抹白麝香點綴，創造出獨一無二的東方香調，張元英在採訪中透露，這款香水是她踏入香水世界的開端，也多少影響了她日後選香的喜好，在眾多香氛中仍然具有不敗的地位。

宣美- Maison Francis Kurkdjian 754紐約之曦

宣美23日以新曲《尾巴Tail》回歸，在MV中變換多樣造型的她又再度突破自己的尺度，好身材一覽無遺，宣美的魅力及是性感中卻依舊帶有神祕、優雅的氛圍，私下的她個性活潑可愛，她愛用的香氛是帶有明亮花香調的MFK紐約之曦。

紐約之曦擁有清爽的柑橘淡香，並帶出鈴蘭、小蒼蘭等花香，並以細膩的白談香交織出低調而奢華的香氛，清新中不失優雅，非常適合在初春之際使用，帶來一抹活力和朝氣。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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