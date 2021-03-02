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蠟筆小新咬線器第二彈台灣開賣！　穿著制服打瞌睡要融化了啦

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▲蠟筆小新原作30周年紀念快閃店。（圖／環球購物中心提供）

▲蠟筆小新原作30周年紀念快閃店在環球購物中心限定登場，超療癒咬線器現身啦。（圖／環球購物中心提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

還記得幾年前讓許多人一看就融化的蠟筆小新咬線器嗎？穿著睡衣入睡的模樣已經超可愛，如今第二彈正式在台開賣，小新與可愛的朋友們穿著雙葉幼稚園的制服睡成一團，療癒萌樣指數再度破表！就在板橋環球購物中心「蠟筆小新原作30周年紀念限定店」首賣，小新迷怎能不去收一波啊！

▲蠟筆小新原作30周年紀念快閃店。（圖／環球購物中心提供）

隨著蠟筆小新今年邁入30週年，即起在環球購物中心板橋車站進駐「蠟筆小新原作30周年紀念限定店」，至3月15日共計14天，讓小新迷不到日本也可以逛個過癮，現場除了有全台首發的30周年紀念系列商品，還有日本最新上市的第二彈「趴睡系列蠟筆小新咬線器 - 雙葉幼稚園款」首度在台亮相，不補貨實在太可惜。

▲蠟筆小新原作30周年紀念快閃店。（圖／環球購物中心提供）

蠟筆小新原作30周年以「Love family, Love friends, Love earth!!」愛家人、朋友、愛地球為紀念企劃，劇中經典人物大集合，也呈現在快閃店現場佈置的設計上，一系列全台首度曝光的紀念圖案商品，包括托特包、化妝包、束口袋、筆記本、書本套、貼紙等，讓人驚呼「好可愛」。

▲蠟筆小新原作30周年紀念快閃店。（圖／環球購物中心提供）

▲蠟筆小新原作30周年紀念快閃店。（圖／環球購物中心提供）

▲蠟筆小新原作30周年紀念快閃店。（圖／環球購物中心提供）

有多種蠟筆小新可愛變裝角色的托特包、化妝包，還有原作漫畫圖做封面的筆記本、束口袋等，上面以小葵誕生的經典片段為主題，售價240元起，生活雜貨也買得到，包括餐具組、襪子、睡衣等，生活中常用的環保杯套、票卡夾，甚至還有兒童睡衣、包屁褲、水壺，連雙葉幼稚園款壓克力小立牌都有，內含6款經典人物與1款隱藏版，售價1,300元。

▲蠟筆小新原作30周年紀念快閃店。（圖／環球購物中心提供）

▲雙葉幼稚園款壓克力小立牌。

Miffy米飛兔近期也與Pinkoi合作，在台中Zeller Coffee推出「與Miffy一起賴在家」主題店，集結了亞洲各地設計品牌，推出多達180種米飛兔聯名商品，店內還設有豐富的拍照景點、專屬IG濾鏡讓民眾拍過癮，還有多款生活居家用品，包括米飛兔造型飲料杯套，讓大家出門在外隨時隨地都能用具質感設計的環保配件，有型愛地球，粉嫩色系的Miffy手縫皮革的AirPods Pro保護套也超萌，讓你攜帶3C配件出門都能有好心情。

▲蠟筆小新原作30周年紀念快閃店。（圖／環球購物中心提供）

▲蠟筆小新原作30周年紀念快閃店。（圖／環球購物中心提供）

▲蠟筆小新原作30周年紀念快閃店。（圖／環球購物中心提供）

▲The Lederer miffy AirPods Pro保護套手縫皮革材料包。

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關鍵字：

蠟筆小新, 限定店, 環球, 板橋車站, 米飛兔, pinkoi

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