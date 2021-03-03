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Jennie「純慾妝」看似清淡卻藏超多小心機　GD愛上不是沒原因

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Blackpink成員Jennie被報已和師兄GD戀愛一年，除了兩人的蛛絲馬跡外，Jennie更是先前在小紅書上討論度非常高的「純慾妝」代表，若有似無的妝感卻讓人移不開眼，到底「純慾妝」的關鍵是什麼呢？讓我們來複習一下。

純慾妝：清純性感各半

這個妝感在清純又魅惑，性感中卻帶了一點小女孩稚嫩的氛圍，整體看起來乾淨而清淡，色彩的飽和度較低，眼妝和頰彩都以和肌膚融合度非常高的奶茶色、蜜桃色系為主。

底妝：乾淨的原生感

不是完全的霧面、更不是閃耀的水光感，想要在妝感中打造清純的感覺，乾淨且帶有原生感的底妝十分重要。在上底妝之前先使用遮瑕、校色產品修飾膚色不均和小瑕疵，如泛紅、暗沉和痘疤等等，再輕薄、少量的拍上微霧光的底妝，保留肌膚自然的反光感，建議可以使用美妝蛋、海綿類型的工具上妝，妝感更薄透。

眼妝：0珠光、天生深邃的眼神

純慾妝有個很大的重點就是「原生感」，因此在演妝上不能大肆的運用珠光提亮或是明顯的深色，要選用和膚色接近的大地色系，淡淡地加深眼妝的深邃感，就像是替眼部修容一樣，也建議使用深棕色的眼影替代眼線，從眼尾後1/3睫毛根部稍微延伸即可。

還有一個很大的重點就是睫毛，要夾的夠翹但不能有明顯的90度直角，建議可以使用燙睫毛器營造自然的捲翹感，並選擇纖長效果為主的睫毛膏，打造根根分明的纖長美婕，絕對不能有結塊或蟑螂腳，營造像是西方人天生就又翹、又濃密的睫毛。

頰彩：自然的微醺紅暈

雖然整體妝感顏色清淡，但卻不能忽略雙頰的好氣色，選用霧面的珊瑚、蜜桃色頰彩，大範圍的、清淡的暈染在笑肌和顴骨，打造自然的微醺感紅潤。

唇彩：粉嫩的水嘟唇

水嫩而豐潤的雙唇，就是有種讓人想要一親芳澤的魔力，因此純慾感的唇妝絕對就是要選用水亮型的唇彩，挑選蜜桃、粉膚色調的水光唇彩，上妝時模糊唇緣的線條，營造毫無銳利感的嘟嘟唇，也是這個妝容的視線集中點。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 妝容, Jennie

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