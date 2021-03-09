粉餅三種用法一次公開！5款新品推薦　拍出超美仙女光

雖然目前底妝主流是粉底液，但「粉餅」還是有不少默默的死忠支持者，因為它的用法其實很多元，一起來看看粉餅到底可以怎麼用，還有2021年全新粉餅推薦。

誰適合用粉餅

比起粉底液、氣墊粉餅都含有油分與水分，粉餅由乾燥的粉體組成，相對成份較單純。加上兩者妝感略有差異，粉底液通常較有光澤、呈現水感；粉餅則比較有霧面柔焦感，因此可以依據想要的底妝效果來選擇。

另外，也能由膚質來挑選，普遍來說乾肌較適合用粉底液，油肌或混合肌就可使用粉餅。若是容易冒痘痘的膚質因為要盡量避開油脂成份，若真的有化妝需求，也比較建議使用粉餅。

粉餅可以怎麼用

1.全臉上妝

最簡單的用法，當然就是用粉餅直接來上完全臉的底妝，快速又方便。不過相對來說，遮瑕力可能稍弱一點，也比較容易看得出粉感。

2.用來定妝

對底妝較為講究的人，在上完粉底液（或是粉霜、氣墊粉餅），可以使用粉餅在容易出油的部位，像是額頭、鼻頭、鼻翼等地方加強，幫助減少脫妝。

3.外出補妝

粉餅因為體積相對輕巧，加上是固體，所以更方便攜帶出門。兼具上妝、遮瑕、補妝的便利性， 帶出門十分方便

2021年粉餅新品推薦

2021年有許多底妝新品推出，包括粉底液、限量氣墊等等，粉餅也陸續有生力軍推出。

PAUL & JOE糖瓷無瑕防曬粉餅玫瑰金貓咪組

PAUL & JOE 2020年推出糖瓷無瑕防曬粉餅大受歡迎，因此今年特地推出一週年限量玫瑰金貓咪組合，最大亮點當然就是「玫瑰金貓咪防曬粉餅盒」，將粉餅外盒變成PAUL & JOE鐵粉們最喜愛的貓咪造型，貓咪眼睛還是亮晶晶的水藍寶石，搭配品牌經典西洋菊圖騰與玫瑰金屬質地，看起奢華精緻又可愛。組合中還另附一個可愛馬車粉餅束口袋。

糖瓷無瑕防曬粉餅擁有片狀形修飾粉末，能緊密服貼於肌膚，修飾瑕疵與紋理，搭配PAUL & JOE獨家香檳金秘密配方與紅寶石秘密配方，結合不同的色調的香檳金色珠光因子與紅寶石珠光因子，賦予肌膚微妙水潤光澤與自然紅潤感。一共有三色：#101白皙、#102自然、#103健康。

ANNA SUI薔薇秘鏡防曬粉餅

ANNA SUI以二十多年的時裝秀後台經驗為靈感啟發，打造出極薄、極遮、極完美的薔薇秘鏡防曬粉餅SPF30 PA+++。極致薄透的四重進化粉體科技，有絲滑薄型粉末結合輕潤油脂，能迅速貼合肌膚紋理卻輕盈零粉感，一抹散發出猶如天鵝絨般的絲滑裸透光。雙色透明粉末特別針對毛孔柔焦修飾，還有速效提亮粉末打造微霧光感，提升明亮度，加上長效持妝粉末快速吸收皮脂，完妝後持妝效果一流，全日完美不黯沉。

ANNA SUI薔薇秘鏡防曬粉餅一共有三色：#01 Light beige玫瑰冷膚色、#02 Beige自然中間膚色、#03 Dark beige健康膚色。

M.A.C超持妝柔焦水粉餅

M.A.C 2021底妝新品-超持妝柔焦水粉餅，承襲超持妝家族的長效持妝特性，一抹有感的輕潤光特色，更讓一試愛上！

水粉餅乍看之下像是生巧克力的粉霜質地，但藉著專利空氣粉體轉換科技，讓綿密乳霜接觸肌膚瞬間轉換成輕盈無感的柔焦粉體。當中更搭載37%高含水的水粉體精華配方，親膚不卡紋。加上無重力親膚柔焦粉末能完美修飾瑕疵，為肌膚罩上柔焦濾鏡，隨時煥發柔焦光。

針對亞洲人膚色需求，台灣共上市16色，無論膚色深淺冷暖都能挑到專屬蜜糖色號。16色分別為：N12、N18、NC10、NC15、NC16、NC20、NC25、NC27、NC30、NC35、NC37、NC38、NC40、NC42、NW13、NW20。

蘭蔻超極光精華水粉餅

蘭蔻超受歡迎的光澤粉底「小奶蓋」超極光精華水粉底，2021年再推出新品-超極光精華水粉餅、超極光精華蜜粉，讓全系列底妝品項更加齊全，從完妝第一秒到卸妝前一秒都能亮出超美仙女光。

超極光精華水粉餅不僅成份中加入與「極光水」相同的山毛櫸芽萃取及複合植萃精油，粉體中更有能反射光線的極光珍珠微粒、重量僅傳統粉體1/10的創新氣凝吸油粉體，上妝起來輕鬆擁有持久水潤、不泛油光、不暗沉的細膩妝感。

搭配「小奶蓋」粉底液使用，創造出更無瑕的底妝。

ALBION妃思雅恆妍精華粉餅

ALBION妃思雅保養系列以奢寵肌膚，創造肌膚的永恆之美為目標，底妝系列更以塑造精品級細緻完美妝感著稱。尤其是粉餅，在日本更有「精品級粉餅」之稱，是許多日本都會女性的夢幻逸品。而自2020年12月起，妃思雅恆妍精華粉餅SPF25 PA++正式在台灣上市，成為除了日本之外，在亞洲區的唯一獨賣國家，不必遠赴日本就能買到！

ALBION為這款粉餅特別研發「豐潤3D立體修飾科技」獨家粉體，如空氣般的細緻粉體，一接觸肌膚就能完美融合，遮蓋瑕疵與不平之處，並可矯正膚色，讓臉龐瞬間散發如精品絲緞般細緻光澤。另外富含珍貴多樣保養成分，包括維他命A衍生物、玻尿酸鈉、野玫瑰精萃、櫻花精萃、維他命E 與維他命C 衍生物等等，帶來優異滋潤效果並讓膚色更明亮。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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