fb ig video ETtoday search mobile

粉餅三種用法一次公開！5款新品推薦　拍出超美仙女光

>

雖然目前底妝主流是粉底液，但「粉餅」還是有不少默默的死忠支持者，因為它的用法其實很多元，一起來看看粉餅到底可以怎麼用，還有2021年全新粉餅推薦。

誰適合用粉餅

比起粉底液、氣墊粉餅都含有油分與水分，粉餅由乾燥的粉體組成，相對成份較單純。加上兩者妝感略有差異，粉底液通常較有光澤、呈現水感；粉餅則比較有霧面柔焦感，因此可以依據想要的底妝效果來選擇。

另外，也能由膚質來挑選，普遍來說乾肌較適合用粉底液，油肌或混合肌就可使用粉餅。若是容易冒痘痘的膚質因為要盡量避開油脂成份，若真的有化妝需求，也比較建議使用粉餅。

粉餅可以怎麼用

1.全臉上妝

最簡單的用法，當然就是用粉餅直接來上完全臉的底妝，快速又方便。不過相對來說，遮瑕力可能稍弱一點，也比較容易看得出粉感。

2.用來定妝

對底妝較為講究的人，在上完粉底液（或是粉霜、氣墊粉餅），可以使用粉餅在容易出油的部位，像是額頭、鼻頭、鼻翼等地方加強，幫助減少脫妝。

3.外出補妝

粉餅因為體積相對輕巧，加上是固體，所以更方便攜帶出門。兼具上妝、遮瑕、補妝的便利性， 帶出門十分方便

2021年粉餅新品推薦

2021年有許多底妝新品推出，包括粉底液、限量氣墊等等，粉餅也陸續有生力軍推出。

PAUL & JOE糖瓷無瑕防曬粉餅玫瑰金貓咪組

PAUL & JOE 2020年推出糖瓷無瑕防曬粉餅大受歡迎，因此今年特地推出一週年限量玫瑰金貓咪組合，最大亮點當然就是「玫瑰金貓咪防曬粉餅盒」，將粉餅外盒變成PAUL & JOE鐵粉們最喜愛的貓咪造型，貓咪眼睛還是亮晶晶的水藍寶石，搭配品牌經典西洋菊圖騰與玫瑰金屬質地，看起奢華精緻又可愛。組合中還另附一個可愛馬車粉餅束口袋。

糖瓷無瑕防曬粉餅擁有片狀形修飾粉末，能緊密服貼於肌膚，修飾瑕疵與紋理，搭配PAUL & JOE獨家香檳金秘密配方與紅寶石秘密配方，結合不同的色調的香檳金色珠光因子與紅寶石珠光因子，賦予肌膚微妙水潤光澤與自然紅潤感。一共有三色：#101白皙、#102自然、#103健康。

ANNA SUI薔薇秘鏡防曬粉餅

ANNA SUI以二十多年的時裝秀後台經驗為靈感啟發，打造出極薄、極遮、極完美的薔薇秘鏡防曬粉餅SPF30 PA+++。極致薄透的四重進化粉體科技，有絲滑薄型粉末結合輕潤油脂，能迅速貼合肌膚紋理卻輕盈零粉感，一抹散發出猶如天鵝絨般的絲滑裸透光。雙色透明粉末特別針對毛孔柔焦修飾，還有速效提亮粉末打造微霧光感，提升明亮度，加上長效持妝粉末快速吸收皮脂，完妝後持妝效果一流，全日完美不黯沉。

ANNA SUI薔薇秘鏡防曬粉餅一共有三色：#01 Light beige玫瑰冷膚色、#02 Beige自然中間膚色、#03 Dark beige健康膚色。

M.A.C超持妝柔焦水粉餅

M.A.C 2021底妝新品-超持妝柔焦水粉餅，承襲超持妝家族的長效持妝特性，一抹有感的輕潤光特色，更讓一試愛上！

水粉餅乍看之下像是生巧克力的粉霜質地，但藉著專利空氣粉體轉換科技，讓綿密乳霜接觸肌膚瞬間轉換成輕盈無感的柔焦粉體。當中更搭載37%高含水的水粉體精華配方，親膚不卡紋。加上無重力親膚柔焦粉末能完美修飾瑕疵，為肌膚罩上柔焦濾鏡，隨時煥發柔焦光。

針對亞洲人膚色需求，台灣共上市16色，無論膚色深淺冷暖都能挑到專屬蜜糖色號。16色分別為：N12、N18、NC10、NC15、NC16、NC20、NC25、NC27、NC30、NC35、NC37、NC38、NC40、NC42、NW13、NW20。

蘭蔻超極光精華水粉餅

蘭蔻超受歡迎的光澤粉底「小奶蓋」超極光精華水粉底，2021年再推出新品-超極光精華水粉餅、超極光精華蜜粉，讓全系列底妝品項更加齊全，從完妝第一秒到卸妝前一秒都能亮出超美仙女光。

超極光精華水粉餅不僅成份中加入與「極光水」相同的山毛櫸芽萃取及複合植萃精油，粉體中更有能反射光線的極光珍珠微粒、重量僅傳統粉體1/10的創新氣凝吸油粉體，上妝起來輕鬆擁有持久水潤、不泛油光、不暗沉的細膩妝感。

搭配「小奶蓋」粉底液使用，創造出更無瑕的底妝。

ALBION妃思雅恆妍精華粉餅

ALBION妃思雅保養系列以奢寵肌膚，創造肌膚的永恆之美為目標，底妝系列更以塑造精品級細緻完美妝感著稱。尤其是粉餅，在日本更有「精品級粉餅」之稱，是許多日本都會女性的夢幻逸品。而自2020年12月起，妃思雅恆妍精華粉餅SPF25 PA++正式在台灣上市，成為除了日本之外，在亞洲區的唯一獨賣國家，不必遠赴日本就能買到！

ALBION為這款粉餅特別研發「豐潤3D立體修飾科技」獨家粉體，如空氣般的細緻粉體，一接觸肌膚就能完美融合，遮蓋瑕疵與不平之處，並可矯正膚色，讓臉龐瞬間散發如精品絲緞般細緻光澤。另外富含珍貴多樣保養成分，包括維他命A衍生物、玻尿酸鈉、野玫瑰精萃、櫻花精萃、維他命E 與維他命C 衍生物等等，帶來優異滋潤效果並讓膚色更明亮。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2021春夏專櫃多色眼影盤推薦！一盤在手跳脫眼妝舒適圈，重度彩妝控必收

意外地完全不乾、不顯紋、不卡粉！被譽為「最水潤的持久粉底」！論壇粉底推薦率最高：蘭蔻「零粉感粉底」正評橫掃論壇理由公開！

2021春夏髮型大補帖！從頭髮的長度、喜好的捲度下手，快來找適合你的新髮型！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 粉餅

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

激殺價！AirPods Pro 7990元→5990元　限時限量手刀衝啊

激殺價！AirPods Pro 7990元→5990元　限時限量手刀衝啊

安格斯12星座一周運勢3／8-3／14　金牛陷入忙碌輪迴、雙子愛情來臨

安格斯12星座一周運勢3／8-3／14　金牛陷入忙碌輪迴、雙子愛情來臨

你是哪種水？出生月份看愛情，3月「露水」不懂拒絕、9月「海水」總想太多

你是哪種水？出生月份看愛情，3月「露水」不懂拒絕、9月「海水」總想太多

2顆半熟蛋組成皮卡丘！日本民間高手玩翻食物太厲害　網：根本欠吃 基隆很適合來場小旅行！去4間特色咖啡廳忙裡偷閒　遠離雙北的紛擾 演活黛妃女星中門大開！　利齒爪胸超大膽 粉餅三種用法一次公開！5款新品推薦　拍出超美仙女光 IKEA、無印良品必買TOP 3不私藏！19元親民價格又實用　難怪搶瘋 《宮》宋智孝25歲就已經有盛世美顏　現在39歲依舊不老的秘訣 「地表最長」小白鞋超誇張！adidas瘋狂聯名　到底誰會穿出門啊？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面