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韓國大邱專出俊男美女！宋慧喬、孫藝珍　7位高顏值韓星時尚風格解析

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著迷韓流文化的你，除了首爾、釜山之外，位在兩大城市之間的大邱，應該略有耳聞，除了是韓國時裝產業重鎮之外，還以出產俊男美女聞名。大家熟悉的孫仙、宋慧喬、文彩元、劉亞仁...都是來自大邱的韓星代表，帶大家來了解同為大邱韓星的時尚風格：

宋慧喬

說到韓國大邱美女代表，第一個想到的絕對是宋慧喬，時間就像在臉上靜止，沒有因為歲月的經過而改變，甚至還有越來越年輕的跡象，喬妹時尚風格更不用多說，不論是率性褲裝、氣質洋裝或是個性西裝都可以完美駕馭，同時也是各大精品的品牌好友，最近更受邀擔任Fendi韓國品牌代言人。

孫藝珍

與玄彬一同演出《愛的迫降》譜出戀情的孫仙，也是來自大邱的凍齡代表女星，有在Follow關注歐膩IG的人，不難發現孫藝珍私底下穿著其實非常親和，一件條紋上衣搭配牛仔褲以親和力擄獲無數粉絲，不過說到性感風，歐膩也不會輸，像是可以露出雪白長腿的開衩長洋裝。

Red Velvet Irene

韓國人氣女團Red Velvet隊長Irene，被封為韓國女團最強美貌擔當，擅於詮釋不同風格造型，去年為Prada拍攝一系列形象照，強大的女王氣場更擄獲一大票粉絲。

閔孝琳

2018年嫁給韓國天團BigBang太陽的閔孝琳，以姣好的臉蛋和身材令人稱羨，私下穿著幾乎都是小清新的白色系為主，女神氣質滿分也難怪會擄獲太陽歐巴。

文彩元

去年討論度甚高的韓劇惡之花女主角文彩元，同樣是大邱美女的代表，從2007年就一直在戲劇圈發展，她的的努力有目共賭以及她的外貌氣質真的是迷倒眾人，平時穿搭不論是帥氣、優雅的造型，皆能完美駕馭。

劉亞仁

劉亞仁在韓國除了有影帝的稱號，更被封為是時尚達人，憑著對藝術與時尚的熱愛，親手成立了品牌工作室，日常生活的他總是穿著輕便寬鬆的上衣，喜歡簡約純色系的單品，配上時單時內雙的眼皮正是他的魅力所在。

Key

近期強勢回歸的SHINEE成員Key，以時髦穿搭再次引起粉絲關注，不難注意到的是，Key連穿搭小細節都不放過，像是襪子搭配或圍巾打法絲毫不馬虎，也是大邱男神代表之一。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 韓星, 孫藝珍, 韓國, 宋慧喬

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