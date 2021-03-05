2021美白保養化妝水、精華液、面膜完整推薦！乾淨、透亮才是正解

許多美妝品牌發現，現在女性對膚色的要求，已經不再是單一的膚色白皙，更重視的是其實是膚色的透明感與明亮度，這也成為2021年美白保養的重點。

膚色不均的原因

美白不是單一面向，其實影響膚色的關鍵很多，美妝品牌就發現下列因素影響相當大，包括：

1.當黑色素增生，就會使肌膚色澤變深、局部出現黑斑

2.肌膚老化的醣化反應使膚色蠟黃

3.劣質環境空氣導致暗沉色灰

4.生活習慣不良導致脆弱、泛紅。

以上四點都與膚色息息相關，若希望膚色乾淨、透亮、不暗沉，就必須顧及每個環節。

2021美白趨勢

觀察今年的美白趨勢可以發現有下列這些共通點，包括：

1.大量運用植萃

在全球吹起Clean Beauty的風潮下，今年美白大勢返璞歸真，品牌致力從大自然中尋找植萃成份，希望能藉由它們使力在美白效果上。

2.搭配舒緩成份

使用美白產品之前，要先確認「肌膚在健康穩定」狀態之下才會有效且安全，原因是「必須先安撫亢進的肌膚，才能有效控制不過度亢奮的黑色素。」因此今年許多美白保養品中添加了甘草、黃岑、沒藥醇這類舒緩成份，讓美白兼顧有效與溫和。

2021美白產品推薦

今年的美白保養品種類從化妝水、精華液、安瓶通通有，一起來看看最新商品推薦：

美白化妝水

嬌蘭蘭鑽氧蘊極光精露

嬌蘭蘭鑽氧蘊系列主打抗老與亮白兼顧，2021加入新成員「白玉水」蘭鑽氧蘊極光精露，延續採用蘭鑽肌因煥白技術，在成份中注入石斛蘭以及亮白胜肽改善膚色不均；以及活膚呼吸科技使肌膚更緊緻光滑。

比較特別的是「白玉水」還加入高穩定PHA分子，屬於溫和酸類，因此具有微煥膚效果，幫助肌膚看起來逐漸平滑潔淨，容光煥發。

適合族群：想兼顧亮白與抗老的人

美白精華液

CHANEL香奈兒珍珠光感淨白勻亮精華

香奈兒珍珠光感淨白勻亮精華富含獨家專利配方「新一代傳明酸 TXC™ 分子」，其獨特分子結構與肌膚的相容性極高，且能持續抑制黑色素生成，是日本厚生省(3QD)認證醫藥級美白成份。

搭配的維生素 E 與尿囊素的舒緩力，以及具有極佳潤澤度的梔子花果實高濃度萃取，訴求香奈兒有史以來最全方位的美白產品，讓肌膚透亮零死角，並呈現白裡透紅的好氣色。

適合族群：膚色有暗沈蠟黃困擾、追求白裡透紅好氣色的人。

雅詩蘭黛Pro極速光感系列

雅詩蘭黛去年「小白瓶」Pro極速光感煥白全能精華一上市便席捲美妝圈，今年再重磅升級成Pro極速淨膚精華，並同步推出Pro極速發光安瓶。

Pro極速淨膚精華含有四大淨膚成分，包括維他命Ｃ糖苷改善肌膚暗沉；獨家專利研發「糖蜜萃取」與「酵母萃取」中和肌膚色素沉澱因子；全新「活性藻類精華」提升肌膚對環境傷害的保護力，使肌膚層層淨透發光。

同步推出的Pro極速發光安瓶，同樣擁有維他命C糖苷改善肌膚暗沉，不同的是它還有維他命E調理肌膚粗糙和乾燥、甘草精華穩定肌膚膚況。一盒中有四罐，每罐建議一週使用完畢，連續28天使用激活肌膚透潤均亮。

適合族群：膚色有不均、暗沉、斑點、肌膚粗糙、黑色素沉澱、毛孔以及斑點密度困擾的人、想要密集美白的人。

Sisley璀璨鑽白全日防禦精華

2021一口氣推出三款新品，包括璀璨鑽白極淨泡泡乳、璀璨鑽白透亮前導水、璀璨鑽白全日防禦精華，在每個環節持續滋養，恢復肌膚均勻澄淨。

其中最主打的就是璀璨鑽白全日防禦精華，以獨家科技「零色差瑩亮配方」，針對肌膚容易產生的不均勻色調，包括：褐色、黃色、灰色、紅色，精準調和成「零色差」的平衡和諧膚色。更搭配SPF50+/PA+++寬頻防禦，為膚色的均勻和諧與防禦找到完美解答。

適合族群：需要全日防禦、矯正肌膚色差的人。

迪奧雪晶靈極亮光采精華

DIOR迪奧雪晶靈系列2021年全新進化推出迪奧雪晶靈極亮光采精華，再次獲得日本厚生省認可，訴求一瓶能達到透亮、舒緩、細緻，以及全新的「抗油光」效果。全面升級的雪絨花複合物2.0主打亮白，全新加入的的鋅能為肌膚調控油水平衡，還有維他命C、冰河水等成份，全面幫助對抗肌膚因外在環境而誘發的斑點問題。

適合族群：在意斑點、膚色容易黯沉的人。

L’OCCITANE歐舒丹淨白精萃

L’OCCITANE 2021 年全新升級白皇后系列，運用日本獨家研發萃取技術，自「光之花」繡線菊萃取出核心成份，結合白桑根精萃打造升級白皇后淨白晶透配方，植萃淨白活性濃度提升40%，此外更添加全新草本萃取複方精華甘草及黃岑精萃，與維他命C衍生物，全方位擊退黑色素生成、淡化斑點，勻亮膚色。超前部署預防前期黑生素形成，並且抑制及舒緩肌膚因外在環境因子侵襲下所引發的發炎不適，層層守住肌膚淨白防線，展現令人稱羨的淨白透亮花瓣肌。

其中白皇后淨白精萃，從繡線菊萃取出核心成份富含水楊酸，能去除肌膚表面老廢角質，增添肌膚光澤及亮澤度，並結合白桑根精萃及維他命C衍生物以及舒緩成份，輕盈透明精華液質地更能迅速滲透肌膚密集提供美白能量，讓肌膚發亮秒速有感。

適合族群：肌膚粗糙暗沉、容易敏弱的人。

ALBION活潤透白肌淨光精華

ALBION發現肌膚透明發光的關鍵在於內部的循環，因此今年的新品精華液主打「肌淨循環亮白因子」，由紅酒酵母精萃、菖蒲根萃取與白酒酵母精萃等成份組成，讓老廢雜質與黑色素不易堆積。還有由日本當歸萃取與楊桃葉精萃等組成的「掃黑淨光因子」，搭配保濕成份，用起來質地更為潤澤舒適，讓肌膚澄淨之餘也漾出水嫩。

適合族群：膚色逐漸暗沉、甚至膚色不均的人

伊麗莎白雅頓光纖鑽白積雪草煥亮精露

有感於亞洲肌膚敏感族群較多，因此伊麗莎白雅頓2021推出專為亞洲肌膚設計的「光纖鑽白積雪草煥亮精露」。很特別的是獨特雙層精露，上層綠色部分還有天然滋養油以及脂溶性維他命C；下層粉膚色部分則包括白芷根、合歡樹、積雪草等成份幫助舒緩肌膚壓力。

伊麗莎白雅頓也發現當肌膚表面越平滑，能反射的光線越飽滿，肌膚自然看起來充滿光澤，因此特別加入天然栗子萃取溫和促進肌膚代謝，提升肌膚的晶瑩剔透度。

適合族群：膚色粗糙暗沉、容易敏弱的人

美白乳霜

Revive 68胜肽淡斑晚霜

靈感來自「超速3D定位煥顏脈衝光」技術，Revive今年上市全新68胜肽淡斑晚霜，透過「先斷黑、後煥白、再膨潤」三步驟對抗老化斑點。特別設計的真空按壓瓶身，能封存美白抗老成份-噬黑型-寡胜肽68、微脂囊A醇的最佳活性，分層滲透至肌底，密集淨膚達成柔嫩煥亮目標。

適合族群：特別容易曬黑、有斑點且需要兼顧抗老需求的人

Melvita蜜葳特百合花姸亮白4D凝霜

Melvita蜜葳特百合花姸亮白系列汲取具卓越煥白祛黑作用的法國有機白百合與海百合雙重淨白成份，2021年推出全新升級的-百合花姸亮白4D凝霜。除了經典雙百合成份，全新加入淨白透亮成分「有機日本紫珠萃取精華」，能有效對抗春天紫外線所帶來的色素沉澱與膠原蛋白流失、老化鬆弛等問題。還有有機天然冬青濃縮精華，能溫和代謝老廢角質，使膚觸加倍細緻柔嫩，由內向外透出明亮白皙光采。

適合族群：肌膚粗糙暗沉、需要兼顧抗老需求的人

美白面膜

VALMONT肌密防禦活氧泡泡面膜

老廢角質及底層髒污累積使膚色暗淡無光、膚質也粗糙，因此VALMONT推出全新肌密防禦活氧泡泡面膜，主打是注氧的泡泡面膜，更特別設計成方便攜帶、每次使用一顆的膠囊。每顆膠囊都盛載著有效成份，包括金蓮花萃取物、瑞士蘋果精華、微脂囊瑞士水耕植萃等等，從肌膚底層代謝髒污，讓肌膚重現細、嫩、亮。

VALMONT肌密防禦活氧泡泡面膜剛塗抹時是乳霜質地，接觸到空氣時就會轉化成綿密泡沫，藉此將當中的活氧成份滲透肌底。

適合族群：肌膚暗沉無光澤的人

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● GIORGIO ARMANI 2021最新亞曼尼白瓶修護乳，是超特別水狀乳液！用膚溫就能由水變乳太神奇

● 養成澎皮光澤肌首選保養！讓林心如 40+ 肌膚依舊澎、彈、緊、潤、亮

● 2021美白保養化妝水、精華液、面膜完整推薦！不單是膚色白皙，還要乾淨、透亮、不暗沉才是正解