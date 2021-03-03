長得再正也沒用！女生常犯的「愛情錯誤」，讓對方提早說掰掰

▲你的愛情開始總是美好，但每次卻總是無疾而終。（圖／翻攝自FB/JTBC Drama，以下同）

編輯/ Lily

明明條件不錯，但每段戀情總以失敗告終，或是你即便在戀愛狀態也不快樂，除了檢討對方以外，或許自己也有些問題而不自知，以下這些戀愛禁忌若是你常踩，就算你長得再正也沒用！

#過度關注對方隱私

許多女生都喜歡窺探另一半的隱私，總趁他不注意時偷看他手機，要知道這樣的行為會讓對方喘不過氣，當他知道你很愛他，他反而就不需要太在乎你。有時候當你感覺他有問題，就是真的有問題，根本連手機都不需要看。

#愛把分手掛嘴邊

其實提分手是件很傷人的事情，尤其是你根本不是真心想分手，只是想用分手來嚇嚇他，或是表達你的不滿，當某一天他答應時，你就會欲哭無淚。

#無法有效溝通

動不懂就把「我覺得你不愛我了」掛嘴邊，其實情侶相處需要有效溝通，你必須把想法說出來，或是直接向他表達要求，若他都聽懂了也答應，還是依然故我，那麼這段感情還需要繼續嗎？

#喜歡和熱戀期做對比

熱戀期通常都是眼中只有彼此，其他的一切都不重要，但往往一方過了熱戀期，就會變得理智起來，千萬不要拿現在和熱戀期相比，沒有一對情侶是永遠的熱戀，若你只想追求這樣的感覺，就只能不停更換對象了。

#愛到迷失自己

談戀愛到會迷失自己，兩人之間的地位就高低就很明顯了，只要他對你好，你就覺得超幸福，一吵架就覺得天崩地裂，你老是被另一半左右情緒，而忘了自己的該做的事情，當你眼裡都是他的時候，他的眼裡就不需要有你了。

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