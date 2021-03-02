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連勝武妻子路永佳露面！「婚紗出自陳季敏」現身看秀吐露心聲

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記者鮑璿安／ 台北報導

台灣設計師品牌JAMEI CHEN（陳季敏）於今（2日）發佈2021春夏新裝，此次以「那些花兒」為主題，將天母另空間打造成室內花園，不僅有手工鑲嵌蕾絲花飾，也有符合日常需求的平網針織系列，一共30套服裝，仿佛墜入夢中世界。此外，連勝武妻子路永佳今日也以座上賓身份公開亮相，看上去心情不錯，但是對家務事沒有多談，僅回應：「等下要來逛逛。」

▲▼陳季敏 。（圖／品牌提供）

▲▼陳季敏 。（圖／品牌提供）

▲陳季敏 JAMEI CHEN春夏大秀在天母舉行， 連勝武妻子路永佳低調現身看秀。（圖／品牌提供）

JAMEI CHEN春夏大秀選在天母另空間舉行，將秀場幻化成宛如托斯卡尼的綠意莊園，圍繞花朵展開，此次發表6個全新服裝系列，包含運用以藝術總監郭英聲的影像作品中的花系列，融合不同高級素材如進口頂級網紗和絲料、針織等面料呈現豐富層次與創意，陳季敏提到：「每個人心中都永遠存在著一個美麗的花園，因為花的加入，而變得靈動鮮活了起來。」

而日前頻頻登上媒體版面，連勝武妻子路永佳低調現身看秀，對於家務事沒有特別多談，但看上去心情極佳，她表示：「看到很多衣服，等下要來逛逛。」其實路永佳與設計師陳季敏早就結下不解之緣，2010年與連勝武結婚時，婚紗就出自陳季敏之手，如今即便身陷話題，也特別受邀前來看秀力挺陳季敏。

▲▼陳季敏 。（圖／品牌提供）

▲▼陳季敏 。（圖／品牌提供）

▲▼陳季敏 。（圖／品牌提供）

▲影像洋裝以花朵元素展開，材質上使用絲緞及網紗布料做層疊錯視設計。（圖／品牌提供）

回到JAMEI CHEN花系列，更表現在影像洋裝之中，運用每一幅獨立的花影像作品做組合排列，材質上使用絲緞及網紗布料做層疊錯視設計，行走之餘仿佛光影流轉，呈現一幅幾何花園意象。另也透過色塊暈染技巧勾勒洋裝，將極簡剪裁中注入生動花朵樣貌，更為吸睛。

▲▼陳季敏 。（圖／品牌提供）

▲▼陳季敏 。（圖／品牌提供）

▲拋袖與繡花花邊驚喜結合成為亮點。（圖／品牌提供）

來自瑞士百年蕾絲廠製作的手工立體花網紗，同樣是本季一大看點，款式上加入呼應花朵型態的抽皺細節及荷葉邊， 外罩於「秘徑」印花之外，增添抽象影像與具象花朵結合之視覺觀感。就連袖口細節也不放過，襯衫中加入了立體抓皺元素，拋袖與繡花花邊驚喜結合，遊走於古典與現代之間。

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關鍵字：

陳季敏, 連勝武, 路永佳, JAMEI CHEN

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