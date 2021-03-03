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美到屏息的「煙紗唇膏」擦起來透亮顯白　蜜桃奶茶色必收！

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記者李薇／綜合報導

今年春季很多品牌都紛紛推出了春季的彩妝系列，其中，向來不會讓人失望的ETUDE就把少女感的粉嫩跟透明結合，推出一系列的春季彩妝，包括單色眼影，以及唇彩系列，每一款都像是裸紗一樣設計，美到令人屏息。

▲春妝,彩妝,ETUDE I`M MEME,。（圖／品牌提供）

▲ETUDE推出令人著迷的春妝，Model擦的蜜桃奶茶色必收。（圖／品牌提供）

這次ETUDE推出的春妝，最受到矚目的就是唇彩系列，細緻的管身搭配絲滑的質地，可以呈現出半透明又優雅的唇妝效果，帶有光感的唇彩可以透過層層疊擦，打造出鮮明的顯色質地，非常適合平時喜愛裸透感妝容的女孩。

▲春妝,彩妝,ETUDE I`M MEME,。（圖／品牌提供）

▲淡雅的包裝絕對是女孩必備收藏。（圖／品牌提供）

I’M MEME也針對春夏推出抗油光系列的彩妝單品，包括：我愛水凝控油妝前防護乳、我愛油切零毛孔蜜粉餅，前者擁有水潤的質地，一抹之後立刻吸收進肌膚，不會有油膩、潤澤的感覺，而是相當乾爽、清新的防護乳。

▲春妝,彩妝,ETUDE I`M MEME,。（圖／品牌提供）

▲I'M MEME也推出控油系列的彩妝單品。（圖／品牌提供）

在蜜粉餅部分，則是以控油的質感設計，綠色的粉質特別適合臉上都是痘痘肌的女孩，可以做到部分的潤澤修飾，在控油部分也是相當厲害，乾爽的粉質輕拍在肌膚可以維持一整天的完美底妝，重現年輕粉嫩的肌膚妝效。

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關鍵字：

春妝, 彩妝, ETUDE, I’M MEME

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