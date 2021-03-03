韓系吹起「冷淡風眼影」風潮　帶點灰調看起來更有氣質、仙女感

記者李薇／綜合報導

最近南韓吹起一股「冷淡風眼影」的風潮，各品牌推出的眼影盤都多了一抹灰調，看起來就像是輕煙一樣的冷淡感，少了春夏經常出現的繽紛感，取而代之的則是輕飄飄的質感，像是3CE、Holika Holika都推出類似的單品，塗抹到雙眼好氣質、好高冷。

▲冷淡風眼影擦起來好優雅。（圖／3ce_official IG）



3CE在最近就推出「冷淡風眼影」，在包裝上採用透明的材質製作，一眼就可以看到裡面的眼影色調，在粉色跟橘色的眼盤裡面，也盡量少以飽和度高的顏色為主，而是帶有一點莫蘭迪色的感覺，擦起來有種氣質、灰調的風格。

▲顏色都帶有一點灰調。（圖／leesunminnn IG）



在這粉色跟橘色兩盤裡面，其中粉色又最受到歡迎，因為顏色實在太仙氣，因此吸引很多人入手嚐鮮，帶有一定飽和的色澤，卻又不會過份突兀，不管是新手或是老手都可以畫出性感的眼妝效果，非常實用。

▲這盤讓紫色都變得很好上手。（圖／oh_dya IG）



而Holika Holika推出的9色眼影盤也是走同樣的風格，帶有灰調的紫色搭配白色、淺灰棕色，讓原本不好上手的紫色調也可以超級迷人，塗抹起來讓眼神都有種迷濛的氛圍，就是那種溫柔小姊姊會出線的眼妝，大氣又充滿好氣質。

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